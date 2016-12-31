Galatasaray'da sakatlık
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GALATASARAY'DA SAKATLIK

Galatasaray'da sakatlık

Belçikalı futbolcunun, 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Belçikalı futbolcunun, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.

Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve Spor Toto Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Cavanda'nın, 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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