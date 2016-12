Galler'de şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden The New Saints, 1972'den bu yana kırılmayan rekoru da kırmayı başardı.

Galler Premier Ligi ekiplerinden The New Saints, ligde Cefn Druids'i 2-0 yendi ve üst üste 27 maç kazanarak Ajax'ın 1972'deki rekorunu kırdı.

AJAX'IN REKORU TARİHE GÖMÜLDÜ

Johan Cruyff, Johan Neeskens gibi yıldız isimleri kadrosunda barındıran Ajax, 1972'de üst üste 26 maçını kazanmayı başarmıştı.

12 takımlı Galler Premier Ligi'nde The New Saints oynadığı 21 maçı da kazandı. The New Saints ligin son haftasında deplasmanda 10. sıradaki Newtown ile karşılaşacak.

