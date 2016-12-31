ANTALYASPOR'UN 2016 KARNESİ

Spor Toto Süper Ligde 2016-2017 sezonuna kötü başlangıç yapan Antalyaspor, ilk yarı da topladığı 22 puanla ligin ilk yarısını 9. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna kötü başlangıç yapan Antalyaspor, ilk yarı da topladığı 22 puanla ligin ilk yarısını 9. sırada tamamladı.



Spor Toto Süper Lig'e Osmanlıspor beraberliğiyle başlayan Antalyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden sonra topladığı puanlarla 2016-2017 sezonunun ilk yarısını 22 puanla 9. Sırada tamamladı. Antalyaspor oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. İlk yarıda topladığı 22 puan ile 9. sırada bulunan Antalyaspor, rakip filelere 16 gol atarken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.



"Gençer'in yerine Öztürk"



Dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o transferiyle adından söz ettiren Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer geçtiğimiz ay olağanüstü kongre kararı almıştı. Kongre kararı ile başkanlığı bırakan Gencer'in yerine kulüp başkanı olarak Ali Şafak Öztürk getirilmişti. Öztürk, güçlü bir yönetim kadrosu ile Antalyaspor'u daha yukarılara taşımak için çalışmalara devam ediyor.



"Morais ile başlandı Çalımbay ile devam ediliyor"



Antalyaspor takımın başına 2015-2016 sezonunda Teknik Direktör Yusuf Şimşek'ten sonra göreve getirilen Portekizli Teknik Adam Jose Morais ile başladı. Antalyasporyönetimi, ligde oynanan 6 maçta toplanan 2 puan sonrasında Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdı. Morais, kırmızı-beyazlı takımın başında 24 maça çıkarken, bunların 5'i Türkiye Kupası maçı oldu. Portekizli teknik adam 24 maçta 10 yenilgi, 6 beraberlik ve 8'de galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam Morais, 2016-2017 sezonunda Antalyaspor'un başında 6 maça çıktı. Alanyaspor, bu karşılaşmalarda Konyaspor, Karabükspor ve Galatasaray'a yenilirken, Osmanlıspor ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı. Antalyaspor yönetimi alınan bu başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik adam Morais ile yollarını ayırdı ve en son Kasımpaşa'da görev alan Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdi.



"Çalımbay 2 yenilgi aldı"



Morais'in ardından göreve gelen Teknik Direktör Çalımbay, Akdeniz ekibinin başında 10 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam 10 maçta, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2'de yenilgi aldı. Çalımbay, Antalyaspor'un başında ilk kez Rizespor karşısında takımının başında yer aldı. Çalımbay'ın takımı ilk maçında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bir sonraki hafta ise Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, sonrasında oynadığı Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet serisi elde etti. Kırmızı beyazlı takım sezonun ilk galibiyetini Kayserispormaçında elde ederken, Trabzonspor'u da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yapılışından beri ilk kez deplasmanda mağlup etti. Akdeniz ekibi Antalyaspor Rıza Çalımbaygözetiminde 4 maçlık galibiyet sonrasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. 14. haftada sahasında Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un yaklaşık 25 metreden attığı golle mağlup eden Antalyaspor, sonraki hafta deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı 7 maç aradan sonra mağlup olurken, 2016-2017 sezonunun ilk yarısının son haftasında sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını da 2-1 kazandı. Antalyaspor, Rıza Çalımbay takımın başında geldikten sonra topladığı 20 puanla ligde üst sıralara tırmanma başarısı gösterdi.



"4 büyüklere 2 galibiyet 2 yenilgi"



Antalyaspor ligin ilk yarısında 4 büyük takıma karşı oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 2'de yenilgi çıkardı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan kırmızı beyazlılar sahadan 3-1 yenilgi ile ayrıldı. Ligin 8. haftasında yine deplasmanda Beşiktaşile karşılaşan Akdeniz ekibi bu kez sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. 11. haftada yine deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan kırmızı beyazlılar bu sefer Chico'nun attığı golle sahadan galip ayrılan taraf oldu. Antalyaspor'un bu galibiyeti 1951 yılında yapılan Trabzon Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor'u ilk kez yendi. Kırmızı beyazlılar daha önce oynanan 27 maçta galibiyet yüzü görmezken, 21 yenilgi ve 6 beraberlik elde etmişti. 14. haftada sahasında Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un yaklaşık 25 metreden attığı golle mağlup etti.



"Eto'o'nun aklı transferde kaldı"



2015-2016 sezonunun başında İtalya'nın Sampdoria takımından Antalyaspor'a transfer olan ünlü futbolcu Samuel Eto'o, bu sezon istenen performansı sergileyemedi. Geçtiğimiz sezon attığı 20 gol ve yaptığı 5 asistle takımının galibiyetlerinde büyük rol oynayan Kamerunlu yıldız, ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 5 gol, 2 asist yapma başarısı sağladı. Kamerunlu dünyaca ünlü golcü oyuncu geçen sezonun ilk yarısında 13 gol atma başarısı elde etmişti.