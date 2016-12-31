KERİM FREİ'IN TALİBİ ÇOK!

Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan 23 yaşındaki kanat oyuncusuna yurt içi ve dışından teklif yağıyor.

Alman ve İngiliz kulüplerinin yanı sıra Süper Lig temsilcilerinin de peşinde koştuğu Kerim Frei, sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş’in gözüne tekrar gireceğine inanıyor ve bu nedenle ayrılmayı hiç düşünmüyor.



Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonluğa ciddi katkı yapmasına karşın bu sezonun ilk yarısında teknik direktör Şenol Güneş’in güvenini kazanamayan Kerim Frei’a yurt içi ve dışından çok sayıda transfer teklifi var. Lig ve Avrupa’da fazla şans bulamayan, oynadığında ise verimli olamadığı gözlenen ancak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Kerim, gelen tekliflere rağmen Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyor.



Siyah Beyazlılarda yeniden teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne gireceğine ve formayı alacağına inanan Kerim, aldığı transfer tekliflerine olumsuz yanıt veriyor. Yönetimin zaman zaman takasta kullanmayı düşündüğü genç futbolcunun bu tutumu zaman zaman yapılan planları bozsa da Kerim’in oynama arzusu yöneticileri mutlu da ediyor. Beşiktaş’ın 2013 yılında Fulham’dan yaklaşık 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Kerim’in 30 Haziran 2018’e kadar mukavelesi bulunuyor.



4 GOLÜ DE KUPADA



BU sezonun geride kalan ilk bölümünde 13 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Kerim Frei, 4 gol attı. Bunların tamamını Ziraat Türkiye Kupası’nda atan genç futbolcunun bu yılki garanti ücreti 1.1 milyon Euro.