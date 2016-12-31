Trabzonspor'da 3 futbolcu yolcu
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TRABZONSPOR'DA 3 FUTBOLCU YOLCU

Trabzonspor'da 3 futbolcu yolcu

Fırtınada hayal kırıklığı yaratan Suk, Ibanez ve Ramile kapının önü göründü.

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Fırtınada hayal kırıklığı yaratan Suk, Ibanez ve Ramile kapının önü göründü. Koreli golcünün sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Trabzonspor, Ibanez için de gelen teklifleri değerlendiriyor. Ramil ise sezon sonuna kadar Samsunspora kiralanacak.

Devre arasında önemli bir yapılanma içine girecek olan Trabzonsporda gönderilmesi planlanan futbolcuların ismi netlik kazandı. Bordo-Mavililer, sezon başında Portekiz devi Portodan satın alma opsiyonu ile kiraladığı ancak 16 resmi maçta 1 gol kaydederek hayal kırıklığı yaratan Güney Koreli forvet Hyun-Jun Sukun kontratını feshetmeye hazırlanıyor.

Trabzonspordan 1 milyon Euro garanti ücret alan 25 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme yapacak olan yönetimin karşılıklı sözleşme feshi konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Ibaneze kolaylık sağlanacak

Bordo-Mavililerde beklenen performansı gösteremeyen bir diğer isim Luis Ibaneze de yol göründü. İlk yarıda kupa dahil 8 maça çıkan ve beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki Arjantinli oyuncuya ülkesinden tekliflerin olduğu ve bonservis bedelinde kolaylık sağlanarak takımdan gönderilmesine onay verildiği öğrenildi.

Ibanezin boşluğu, San Lorenzodan transfer edilecek Mas ile dolacak. Fırtınada yolların ayrılacağı bir diğer isimse Azeri golcü Ramil Sheydaev. Kadroya girmekte zorlanan 20 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspora kiralanacağı öğrenildi.

 
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