Trabzonspor'da 3 futbolcu yolcu

Fırtınada hayal kırıklığı yaratan Suk, Ibanez ve Ramile kapının önü göründü. Koreli golcünün sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Trabzonspor, Ibanez için de gelen teklifleri değerlendiriyor. Ramil ise sezon sonuna kadar Samsunspora kiralanacak.
Devre arasında önemli bir yapılanma içine girecek olan Trabzonsporda gönderilmesi planlanan futbolcuların ismi netlik kazandı. Bordo-Mavililer, sezon başında Portekiz devi Portodan satın alma opsiyonu ile kiraladığı ancak 16 resmi maçta 1 gol kaydederek hayal kırıklığı yaratan Güney Koreli forvet Hyun-Jun Sukun kontratını feshetmeye hazırlanıyor.
Trabzonspordan 1 milyon Euro garanti ücret alan 25 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme yapacak olan yönetimin karşılıklı sözleşme feshi konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.
Ibaneze kolaylık sağlanacak
Bordo-Mavililerde beklenen performansı gösteremeyen bir diğer isim Luis Ibaneze de yol göründü. İlk yarıda kupa dahil 8 maça çıkan ve beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki Arjantinli oyuncuya ülkesinden tekliflerin olduğu ve bonservis bedelinde kolaylık sağlanarak takımdan gönderilmesine onay verildiği öğrenildi.
Ibanezin boşluğu, San Lorenzodan transfer edilecek Mas ile dolacak. Fırtınada yolların ayrılacağı bir diğer isimse Azeri golcü Ramil Sheydaev. Kadroya girmekte zorlanan 20 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspora kiralanacağı öğrenildi.