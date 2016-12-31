2016'NIN SON DERBİSİNDE FENERBAHÇE GÜLDÜ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Lider Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.
Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrekte sonucu Fenerbahçeli Gruda belirledi. Fransız yıldızın pota altındaki etkili oyunuyla sarı lacivertliler periyodu 17-12 önde tamamladı.
Galatasaray'ın ikinci çeyrekte öne geçme çabaları sonuçsuz kaldı. Farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 34-26 üstün gitti. Sarı lacivertli ekip, ikinci yarıda Jantel ve Gruda’nın sayılarıyla farkı 18 sayıya kadar çıkarttı. Jefferson’ın basketleriyle farkı kapatmaya çalışan Galatasaray'ın çabası sonuçsuz kaldı.
Fenerbahçe son çeyreğe 55-40 önde girdi. Son periyotta da tablo değişmedi. Maçı baştan sona üstün götüren sarı lacivertliler, ezeli rakibini 77-55'lik skorla devirdi ve 11'inci maçında 10'uncu galibiyetine imza attı.
Fenerbahçe’de Sandrine Gruda 19 sayı 12 ribaundla double double yaptı. Quigley tamamı ikinci yarıda olmak üzere 17 sayı ile skora katkı sağladı. Galatasaray’da ise Yvonne Anderson'un 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünden takip etti.