ATAMAN: "SEZONUN EN KÖTÜ OYUNUNU OYNADIK"

Basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta müsabakasında Almanya'nın Brose Bamberg ekibine 90-75 yenilen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, çok kötü bir maç çıkardıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Sezonun en kötü oyununu oynadık. Hiçbir şey yapamadık. Şutları sokamadık, organize olamadık. Bizim adımıza kötü bir akşamdı. Beklemediğimiz bir şekilde kaybettik." dedi.

Brose Bamberg'in iyi bir takım olduğunu dile getiren Ataman, "Kendi sahamızda bu şekilde kaybetmek bizim açımızdan şık olmadı. Sonuçta burası THY Avrupa Ligi ve kötü bir akşamda yakalandığınızda bu şekilde kaybedebiliyorsunuz. Ligin ilk yarısını istediğimiz noktada bitiremedik. Dört galibiyet alabildik. İkinci yarıda daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümünde tribünlerden gelen tepkinin hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "Taraftar haklı. Nasıl ki kazanan, mücadele eden bir takım izlediklerinde sonuna kadar destek veriyorlarsa, bugünkü gibi kötü oynayan bir takıma tepki göstermeleri de normal. Tepkileri gayet haklıdır. Ben de gerekli tedbirleri en ağır şekilde alacağım. Taraftarın tepkisi sloganla olur ama ben de gerekenleri yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Brose Bamberg cephesi

Brose Bamberg Başantrenörü Andrea Trinchieri, Galatasaray Odeabank karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

THY Avrupa Ligi maçları için üçüncü kez İstanbul'a geldiklerini hatırlatan Trinchieri, "Fenerbahçe'ye 1, Darüşşafaka Doğuş'a ise 2 sayı farkla yenilmiştik. Sonunda buradan galibiyetle dönüyoruz. Bu akşam istikrarlı bir oyun ortaya koyduk. Deplasmanda kazanmak bizim için önemli. Savunmada ve hücumda iyiydik. Takımımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, play-off şanslarıyla ilgili soru üzerine, "Herkes için yeni bir format var bu sene. Burada mücadele eden tüm takımlar kendi yerel liglerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Şu anda bizim için önemli olan play-off etabı değil, hayatta kalmak. Yarın antrenman yapabilecek miyiz, onu bile bilmiyoruz. Çok yoğun bir maç takvimimiz var." şeklinde görüş belirtti.