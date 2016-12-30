Trabzonspor'da Ekici krizi!
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TRABZONSPOR'DA EKİCİ KRİZİ!

Trabzonspor'da Ekici krizi!

Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin transferine yakın olduğu ifade edilen Fenerbahçe beklemeye geçti.

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Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transferde ısrarcı davranmıyor. Mehmet Ekici'yi Trabzonspor'un kendilerine önerdiğini belirten sarı lacivertliler, takasta adı geçen Fernandao'yu takımdan göndermeyi düşünmüyor. 

Miroslav Stoch'u Teknik Direktör Ersun Yanal istemezken, Aatif Chahechuhe, Trabzonspor'a sıcak bakmıyor. Aatif'ın ikna edilmeye çalışılmasının ardından Salih Uçan ismi de gündeme geldi ancak Trabzonspor Kulübü henüz cevabını iletmedi. 

Diğer yandan Mehmet Ekici konusunda Fenerbahçe'yle yarışan Beşiktaş ve Galatasaray da, sarı lacivertli takım gibi yeni bir adım atmama kararı aldı. Ancak Fenerbahçe'nin, bu transferde rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtiliyor.  

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