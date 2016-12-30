Bakan Kılıç'tan yeni yıl mesajı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAKAN KILIÇ'TAN YENİ YIL MESAJI

Bakan Kılıç'tan yeni yıl mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yeni yıl mesajı yayımladı.

241 Okunma

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı yeni yıl mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Bakan Kılıç, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe, birlik ve beraberlik içinde pek çok ihanete göğüs gerdiğimiz bir yıl geçirdik. 2016, 15 Temmuz direnişinin ve tüm şehitlerimizin aziz hatıralarıyla anlamlanmış, kıymetlenmiştir. Şimdi, geçmişten aldığımız güçle, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru dev adımlar atmaya ve milletimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Bu inançla, tüm dünyada barış ve dostluğun hakim olduğu, milletimizin birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği nice güzel yıllar diliyor, aziz milletimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

ETİKETLER
Süper Lig'den Senegal Milli Takımı'na 4 isim
1
Diabate, Metz'e kiralandı
1
Gençlerbirliği 3 Ocak'ta kampa başlıyor
Ankaragücü, Keçiörengücü ile yenişemedi
3
Cavcav'dan yeni yıl promosyonu! Fiyat 5'den düştü...
Vedat: Babam futbol sahasında hayatını kaybetti...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿