ADVİNCULA BURSA'YA DÖNÜYOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ara transfer döneminde takımdan 4 veya 5 oyuncuyu gönderip 4 transfer yapmayı planlıyor.

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi öncesinde başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerinin, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Özlüce Tesisleri'ndeki toplantıda, takımdan gönderilecek oyuncular ve eksik mevkilere yapılacak takviyelerin görüşüldüğünü belirten Paçacı, ''4-5 oyuncumuzla yollarımızı ayırıp 4 oyuncuyu kadromuza katmayı planlıyoruz.'' dedi.

Paçacı, takımdan ayrılacak ve transfer edilecek oyuncularla ilgili görüşmelerden sonuç alınmadan isim açıklamak istemediklerini vurgulayarak, ''Bir forvet, ofansif bir kenar, orta saha ve bir sol bek takviyesi yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor.'' diye konuştu.

Luis Advincula dönüyor

Suat Paçacı, Arjantin'in Newell's Old Boys takımında kiralık olarak forma giyen Perulu sağ bek Luis Advincula'nın da Antalya kampına katılacağını bildirdi.

Toplantıda, takımdaki genç oyuncuların durumlarının da değerlendirildiğini anlatan Paçacı, bu kapsamda Bünyamin Kasal ve İsmail Can Çavuşluk'un ligin ikinci yarısında Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden pilot takım Yeşil Bursa'ya gideceğini anlattı.

Paçacı, sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralanan Emirhan Aydoğan'ın Bursa'ya döndüğünü, bu oyuncunun da ligin ikinci yarısında Yeşil Bursa formasını giyeceğini sözlerine ekledi.