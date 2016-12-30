2016 BÖYLE GEÇTİ - ARALIK

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısı, yılın son ayında ülkeyi yasa boğdu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Arena'da yapılan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, stat yakınlarında iki ayrı bombalı terör saldırısı düzenlendi. Tüm ülkeyi yasa boğan saldırılarda 37'si polis, 7'si sivil 44 vatandaş şehit oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi, hizmete açıldı. Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde inşa edilen kompleksin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al Sani ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.

2 Aralık:

-Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, bir numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu, "Futbolda şikede kumpas" soruşturmasını tamamladı. Bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame, başsavcılığa sunuldu.

10 Aralık:

-Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Arena'da yapılan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, stat yakınlarında iki ayrı bombalı terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 37'si polis, 7'si sivil 44 kişi şehit oldu.

11 Aralık:

-Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kiloda Aslan Atem, gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlarda yer almayan sıkletler için 10-11 Aralık'ta düzenlenen organizasyona 6 sporcuyla katılan Türkiye, şampiyonayı bir madalyayla tamamladı.

13 Aralık:

-Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 10 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş-Bursaspor maçından yaklaşık 1,5 saat sonra Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen terör saldırılarının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldı.

14 Aralık:

-Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kriterlerini yerine getiren ve başvurusu kabul edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, "Altın Kategori"ye (Gold Label) yükselerek, dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri oldu.

17 Aralık:

-Dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Derya, Antalya'nın Kaş ilçesinin Hidayet Koyu açıklarındaki denemesinde 2 dakika 38 saniyelik dalışıyla, Şahika Ercümen'e ait 110 metrelik rekoru geçerek yeni dünya rekortmeni oldu.

18 Aralık:

-Şenol Güneş Spor Kompleksi, hizmete açıldı. Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde inşa edilen kompleksin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al Sani ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine aralarında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de bulunduğu spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Komplekse ismi verilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yer aldığı açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vuruşuyla başlayan gösteri maçında, bordo-mavili takımın efsane futbolcuları forma giydi.