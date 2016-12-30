2016 BÖYLE GEÇTİ - KASIM

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kasım ayı yine yoğun olarak federasyon seçimleriyle geçerken, Bakan Kılıç'ın, WADA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, önemli gündem madeleri arasında yer aldı. WADA, bu ay içinde başkanlık seçimine giderken, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Craig Reedie, 3 yıllığına daha göreve getirildi.

Futbolda, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarıyla ilgili yapılan ihaleyi Digiturk aldı. Süper Lig ile TFF 1. Lig'in gelecek sezondan itibaren 5 yıl için yayın haklarını alacak kuruluşun belirlendiği ihaleyi, yıllık 500 milyon dolar KDV teklifiyle Digiturk aldı.

Kasım ayında göze çarpan önemli gelişmeler şöyle:

2 Kasım:

- Bisiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, 180 delegenin oyunu alan Erol Küçükbakırcı, federasyonun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Emin Müftüoğlu ve Erol Küçükbakırcı'nın yarıştığı seçimde, Küçükbakırcı başkanlığa getirilirken, Müftüoğlu 90 oyda kaldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

- Modern Pentatlon Federasyonunda, Hasan Hüseyin Öner başkanlığa seçildi. Başkanlık için 2 adayın yarıştığı olağan genel kurulda, 131 delege oy kullanırken, oyların 77'sini alan Öner, federasyonun yeni başkanı oldu. Diğer aday Ercan Durmuş ise 52 oyda kaldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.

5 Kasım:

- Üniversite Sporları Federasyonunda, olağan genel kurulda, geçerli oyların 100'ünü alan mevcut başkan Kemal Tamer, yeniden başkan seçildi. Tamer ile Sinan Kartal'ın yarıştığı seçimde, diğer aday Kartal, 78 oyda kaldı.

- İzcilik Federasyonunda, mevcut başkan Hasan Dinçer Subaşı yeniden başkanlığa seçildi. Olağan genel kurula tek aday olarak giren Subaşı, geçerli 98 oyun tamamını alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

- Kano Federasyonunun yeni başkanı Alper Cavit Kabakçı oldu. Federasyonun olağan genel kurulunda, 202 delegeden 109'unun oyunu alan Kabakçı, mevcut başkan Sami Mengütay ile girdiği yarışı kazanarak, başkanlık koltuğuna oturdu. 10 yıldır başkanlık yapan Mengütay, 81 oyda kalırken, 1 delege oy kullanmadı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

- Yelken Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Özlem Akdurak getirildi. Mevcut başkan Mehmet Serhat Belli ile yarışan Akdurak, 208 oyun 111'ini alarak, başkan seçildi. 2014 yılından itibaren başkanlık görevini yürüten Belli ise 97 oyda kaldı.

6 Kasım:

- Dağcılık Federasyonunda başkanlığa Ersan Başar getirildi. Federasyonun 4. olağan genel kurulunda, başkanlık için 2 aday yarıştı. Seçimde 226 delegeden 113'ünün oyunu alan Ersan Başar, 4 yıllığına federasyonun yeni başkanı oldu. Diğer aday Yusuf Biltekin 111 oyda kalırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Alaattin Karaca, aday olmadı.

- Yüzme Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, Aydın Karakuzu başkan seçildi. 199 delegenin oy kullandığı genel kurulda, 4 oy geçersiz sayılırken, 105 oy alan Karakuzu, federasyonun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Ahmet Bozdoğan ise 90 oyda kaldı.

- Wushu Federasyonunda, olağan genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, geçerli 103 oyun 100'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

- Triatlon Federasyonunun yeni başkanı İsa Tamer Çelik oldu. Olağan genel kurulda mevcut başkan Hamdi Güneş ve İsa Tamer Çelik, yarıştı. Çelik, 104 delegenin oyuyla federasyon başkanı seçildi. Güneş 71 oyda kalırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

7 Kasım:

- Satranç Federasyonunun olağan seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Gülkız Tulay, yeniden başkanlığa getirildi. 152 oyun kullanıldığı genel kurulda 18 oy geçersiz sayılırken, 134 oy alan Tulay, bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu.

-Binicilik Federasyonunda mevcut başkan Atıf Bülent Bora, yeniden başkanlığa seçildi. Olağan genel kurulda Selçuk Yedikardeş yarışan Bora, 161'i oyun 102'sini alan Bora, 4 yıllık süreyle yeniden başkanlığa getirildi. Diğer aday Yedikardeş 57 oyda kalırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

9 Kasım:

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği üyesi olmayan, Avrupa Konseyi üyesi devletlerden bakan düzeyinde yapılan seçimlerde aday gösterilen Kılıç'ın, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi kararıyla yönetim kurulu üyeliğine getirildiği kaydedildi.

12 Kasım:

- Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun yeni başkanı, Hakan Kazancı oldu. Kazancı, mevcut başkan Alpaslan Ceylan'ın aday olmadığı olağan genel kurulda, Hacı Murat Şahin ile yarışırken, 127 delegenin oyuyla başkanlığa getirildi. Şahin ise 54 oyda kaldı.

13 Kasım:

- Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, kadınlarda ise Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio birinci oldu. 42 kilometre 195 metrelik maratonda Türkiye adına erkeklerde en iyi dereceyi, yarışı 7. sırada tamamlayan Mert Girmalegesse elde ederken, kadınlarda Türk atlet Esma Aydemir, maratonu 4. sırada tamamladı.

- Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Musa Aydın, yeniden başkanlığa seçildi. 279 delegeden 197'si oy kullanırken, olağan genel kurula tek aday olarak giren Aydın, oyların 187'sini alarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi. 10 oy ise geçersiz sayıldı.

19 Kasım:

- Kürek Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan İlhami İşseven, yeniden başkanlığa seçildi. Başkanlık için Gökhan Çetintürk ile yarışan İşseven, 91 oy alırken, Çetintürk 70 oyda kaldı.

20 Kasım:

- Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) başkanlığına, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Craig Reedie seçildi. Büyük Britanyalı Craig Reedie, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen icra kurulu toplantısında yeniden başkan oldu. Kurulduğu 1999'dan bu yana WADA'nın bünyesinde çalışan ve 2013'teki seçimde başkanlığa getirilen 75 yaşındaki Reedie, 3 yıllığına daha göreve getirildi.

21 Kasım:

- Futbolda, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarıyla ilgili yapılan ihaleyi Digiturk aldı. Süper Lig ile TFF 1. Lig Medya Hakları İhalesi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig ile 1. Lig'in gelecek sezondan itibaren 5 yıl için yayın haklarını alacak kuruluşun belirlendiği ihaleyi, yıllık 500 milyon dolar KDV teklifiyle Digiturk aldı. Digiturk, D paketini alarak, Süper Lig ile TFF 1. Lig'in yurt içi yayınlarıyla birlikte, yurt dışı satışı, radyo, özet, bant ve mobil haklarının da tek sahibi oldu.

- Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından 17-21 Kasım tarihlerinde Kanada'nın Burnaby kentinde düzenlendi. Erkekler 59 kiloda Hakan Reçber ile kızlar 63 kiloda Şeyma Nur Söğüt altın, erkekler 78 kiloda Hasan can Lazoğlu gümüş, erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, 68 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve kızlar 52 kiloda İkra Kayır, 59 kiloda Ayşenur Özcan ve 44 kiloda Derya Eşme, bronz madalya kazandı. Türk Milli Takımı, 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile 4. sırada yer aldı.

23 Kasım:

- Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, 15-23 Kasım tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlendi. 81 kiloda mücadele eden Elif Güneri, altın madalya kazanırken, 57 kiloda Satı Burcu ve 69 kiloda Sema Çalışkan gümüş madalyada kaldı. 60 kiloda Esra Yıldız ve 81 kiloda Şennur Demir ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türk Milli takımı, bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile ülke sıralamasında üçüncü oldu.

26 Kasım:

- Dünya Gençler Boks Şampiyonası, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yapıldı. 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, altın madalya kazandı. 60 kiloda ringe çıkan Necat Ekinci ise bronz madalyanın sahibi oldu.