2016 BÖYLE GEÇTİ - EKİM

Ekim ayında spor federasyonları oldukça yoğun bir seçim süreci geçirdi.

Olimpiyatları takiben federasyonlarda yapılması gereken olağan genel kurullardan 28'i ekim ayı içinde gerçekleştirildi.

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, kariyerine 2 dünya rekoru daha ekledi. Milli sporcu, tüpsüz olarak "değişken ağırlık paletli" kategorisinde tek nefeste 110 metreye dalmayı başarırken, ''değişken ağırlık paletsiz'' dalışta ise 93 metreyle dünya rekoru kırdı.

Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif sporculuk hayatına nokta koydu.

5 Ekim:

-Basketbolda, 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Anadolu Efes'i 77-69 yenen Fenerbahçe kazandı. Kupayı 6. kez müzesine götüren Fenerbahçe'ye kupasını, maçı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

10 Ekim:

-Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 6 Ekim'de düzenlenen yarışta atıyla beraber düşerek beyin kanaması geçiren jokey Ömer Kaya, vefat etti. Geçirdiği kaza sonrasında Medical Park Ankara Hastanesinde tedavi altına alınan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1996'da pistlere adım atan Ömer Kaya, kariyeri boyunca yaklaşık 13 bin yarışta at bindi. Bu yarışlarda 1.571 birincilik elde edip, 4 bin 500 kez tabelada yer bulan Kaya, 2007 yılında henüz 21 yaşındayken "Inspector" isimli safkanla Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

16 Ekim:

-Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 11. ayağını kazanırken, en yakın takipçisi Randy Krummenacher'in yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti. İspanya'nın Cadiz kentindeki 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde koşulan sezonun 11. mücadelesini kazanan Red Bull sporcusu, bu sezon 6'ncı, Supersport kariyerindeki 38'inci zaferini elde ederek, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 5. kez Supersport şampiyonu oldu.

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Can Öztürk, hayatını kaybetti. Adana'daki AnadoluJet BOTAŞ Cup Turnuvası'nda, 8 Ekim'de MBK Doğuş Hastanesi ile yaptıkları maçta geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi altına alınan Öztürk, hayata gözlerini yumdu. Aort damarında yırtık tespit edilince 8,5 saatlik bir ameliyat geçirmişti.

18 Ekim:

-Basketbolda, 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor, kazandı. Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonda galip gelerek tarihinde bir ilke imza atan ekip, ödüllerini ve kupasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın elinden aldı.

21 Ekim:

-Herkes İçin Spor Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, seçime tek aday olarak giren Yasin Bölükbaşı, federasyonun yeni başkanı oldu. 8 yıl başkanlık yapan Erdal Zorba aday olmazken, Bölükbaşı, tek aday olarak girdiği seçimde, 51 delegenin 50'sinin oyuyla başkanlığa getirildi.

-Kick Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut başkan Salim Kayıcı, 149 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

-Karate Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Esat Delihasan, seçime tek aday olarak girdi ve 180 oyun 173'ünü alarak yeniden başkanlığa getirildi.

22 Ekim:

-Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde şehitler için yaptığı dalışta, 110 metrelik yeni bir dünya rekoru kırdı. Hidayet koyundaki rekor denemesinde, tüpsüz olarak "değişken ağırlık paletli" kategorisinde dalış yapan Şahika, tek nefeste 110 metreye dalmayı başardı ve serbest dalış dünya rekorunun sahibi oldu. Ercümen'in 110 metreye inip çıkması 2 dakika 40 saniye sürdü.

-Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, seçime tek aday olarak giren Ufuk Arman, 121 oyun 120'sini alarak üst üste ikinci kez başkanlığa getirildi.

-Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut başkan Eyüp Gözgeç, 202 delegeden 195'inin oyunu alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

-Judo Federasyonunda başkanlığa Sezer Huysuz seçildi. Olağan Genel Kurulda geçerli 248 oyun, 125'ini alan Huysuz, federasyonun yeni başkanı oldu. Diğer başkan adayı Nuri Muhammet Çelik ise 123 oyda kaldı. 8 yıl başkanlık yapan Fatih Uysal ise aday olmadı.

23 Ekim Pazar:

-Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu. Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nın final maçında İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, üst üste 2. adını zirveye yazdırdı. Üçüncülük maçında İsviçre'nin Volero Zürih takımını 3-1 mağlup eden VakıfBank ise bronz madalya kazandı.

-Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı. Son olarak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki kadrosunda yer alan Nevriye, sosyal medya hesabı Instagram'dan basketbolu bıraktığını duyurdu ve 24 yıllık sporculuk kariyerini sonlandırdı.

-Sutopu Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren ve 145 delegeden 144'ünün oyunu alan Vedat Akgün, 4. kez başkanlığa getirildi.

-Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Fatih Çintimar, 141 delegenin 132'sinin oyunu alarak, 2. kez federasyonun başkanı oldu.

-Tolga Han Çinkitaş, tek aday olarak katıldığı Türkiye Dans Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, 113 oyun 107'sini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

-Hokey Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nun tek adayı Sadık Karakan, 142 oyla başkanlığa seçildi. 2015 yılında görevi bırakan Sadık Karakan, yeniden aday olarak, başkanlık koltuğuna oturdu.

-Tenis Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Cengiz Durmuş, 120 oyun 114'ünü alarak, bir kez daha federasyon başkanlığına getirildi.

24 Ekim:

-Bilardo Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren ve 119 oyun 114'ünü alan Ersan Ercan yeniden başkanlığa seçildi.

-Briç Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, 93 oy alan Nafiz Zorlu federasyonun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Nevzat Aydoğdu ise 91 oyda kaldı.

-Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak katılan Ahmet Ali Ağaoğlu, 105 oyun 103'ünü alarak 5. kez başkanlığa seçildi.

25 Ekim:

-Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde 93 metreye dalarak, "değişken ağırlık paletsiz dalış" kategorisinde dünya rekoru kırdı. Cumhuriyet'in 93. yılı dolayısıyla Hidayet Koyu açıklarında rekor denemesi yapan sporcu, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 93 metreye dalarak, kendine ait 91 metrelik dünya rekorunu geliştirdi. Dalış, 2 dakika 40 saniye sürdü. Ercümen, başarısını denizde ekip arkadaşlarıyla Türk bayrağı açarak kutladı.

-Okçuluk Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Abdullah Topaloğlu, tek aday olarak girdiği seçimde, 173 oyun 163'ünü alarak yeniden başkan seçildi.

-Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda, mevcut başkan Niyazi Kurt, geçerli 114 oyun tamamını alarak, bir kez daha başkanlığına getirildi.

-Hentbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, 233 delegeden 121'inin oyunu alan mevcut başkan Bilal Eyüboğlu, 3. kez başkanlığa getirildi. Diğer aday eski hentbolcu Tolga Atıcı ise 94 oyda kaldı.

26 Ekim:

-Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Hidayet Türkoğlu, geçerli 113 oyun tamamını alarak, başkanlık koltuğuna oturdu. Mevcut başkan Harun Erdenay ise aday olmadı.

-Eskrim Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Murat Atalı, tek aday girdiği seçimde, 98 oyun 95'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

-Motosiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Bekir Yunus Uçar, 112 oyun 108'ini alarak yeniden başkan oldu.

-Halk Oyunları Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, 144 delegenin 100'ünün oyunu alan Hayri Gürhan Ozanoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Taner Bozkuş ise 44 oyda kaldı.

27 Ekim:

-Halter Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Tamer Taşpınar, 211 geçerli oydan 138'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Ömer Öztürk ise 73 oyda kaldı.

-Oryantiring Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, Hacer Akyüz, 95 oyla, federasyonun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Tekin Çolakoğlu ise 93 oyda kalarak, göreve veda etti.

30 Ekim:

-Avusturya'da düzenlenen 23. Dünya Karate Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, kata dalında bronz madalya kazandı. Linz kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde, Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Kadın Milli Takımı, üçüncülük maçında Mısır ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kazanan ay-yıldızlılar, bronz madalyanın sahibi oldu.

-Cimnastik Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut başkan Suat Çelen, 115 oyun 108'ini alarak bir kez daha başkanlığa seçildi.

-Muay Thai Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, seçime tek aday giren mevcut başkan Halil Durna, 124 oyun 122'sini alarak yeniden seçildi.

31 Ekim:

-Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Aynı davanın sanıkları Celalettin Erkal ve Zafer Yoldaş'a "yasaklanan bilgilerin temini" suçundan verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını ise bozdu.

-Badminton Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, seçime tek aday giren Murat Özmekik, 177 oyla yeniden başkanlığa getirildi.