2016 BÖYLE GEÇTİ - EYLÜL

7-18 Eylül tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen oyunlara 79 sporcu ile katılan Türkiye, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. 34. sırada yer alan Milli Takım, 2004, 2008 ve 2012'deki birer altının ardından 2016'da elde ettiği 3 altın madalya ile en başarılı performansını sergiledi.

Eylül ayında UEFA, yeni başkanını seçti. Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, Atina'daki seçimlerde 55 ülke federasyonundan 42'sinin oyunu alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW), her yıl geleneksel olarak yayımladığı "dünyanın en iyi güreşçileri" listesine, 18 sıklette 21 Türk güreşçi birden girdi.

Eylül ayını öne çıkan gelişmeleri şöyle:

3 Eylül:

-Türkiye Karate Federasyonunun ev sahipliğinde, 3-4 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonunda Türk sporcular, 9 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı. WOW Hotel Convention Center'daki organizasyona, 42 ülkeden 139'u kadın, toplam 368 sporcu katıldı.

4 Eylül:

-Hentbolda 2015-2016 sezonunun Bayanlar Süper Kupa organizasyonunu Ardeşen Gençlik kazandı. İstanbul'daki Süper Kupa maçında Yenimahalle Belediyespor'u 33-32 mağlup eden Ardeşen Gençlik, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

-Türk delege Rodica Maria Yakşi, Dünya Güreş Birliği (UWW) Olağan Kongresi'nde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yakşi, Fransa'nın Macon kentinde gerçekleştirilen genel kurulda, görev süresi dolan 6 üye için yapılan seçim sonucunda 6 yıllığına yeniden göreve getirildi.

7 Eylül:

-Erkekler Hentbol Süper Kupa finalinde Göztepe'yi 32-27 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, kupanın sahibi oldu. Ankara'daki THF Spor Salonu'ndaki kupa maçının ilk devresi de 18-13, Beşiktaş Mogaz'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

9 Eylül:

-Türk futbolunun önemli golcülerinden Necati Ateş, aktif futbol yaşantısını tamamladığını ve artık teknik adamlığa odaklanacağını açıkladı.

10 Eylül:

-Rüzgar sörfünün en prestijli serisi PWA Dünya Turu'nda, 2016 slalom sezonu ikinci yarışında üçüncü olan Red Bull sporcusu Lena Erdil, sezonu dünya ikincisi olarak tamamladı. Danimarka'nın Hvide Sande kentinde 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yarışta üçüncülüğü elde eden Lena Aylin Erdil, toplamda 4134 puana ulaşarak dünya ikincisi oldu.

11 Eylül:

-32. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda milli atlet Ahmet Arslan, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bulgaristan'ın Sapareva Banya kırsalında yapılan şampiyonada Ahmet, 12.7 kilometrelik elit erkekler yarışını, 1:04:48'lik dereceyle bitirdi ve 3. sırayı aldı.

14 Eylül:

-UEFA'nın yeni başkanı, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen seçimlerde Ceferin, UEFA üyesi 55 ülke federasyonundan 42'sinin desteğini aldı. Ceferin'in tek rakibi Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael Van Praag ise 13 oyda kaldı.

18 Eylül:

-2016 Rio Paralimpik Oyunları, 7-18 Eylül tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlendi. Oyunlara, bedensel engellilerde 49, görme engellilerde 29 ve özel sporcularda 1 olmak üzere toplamda 79 sporcu ile katılan Türkiye, oyunları, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalyayla 34. sırada tamamladı. Milli Takım, 2004, 2008 ve 2012'deki birer altının ardından 2016'da elde ettiği 3 altın madalya ile en başarılı performansını sergiledi.

Milli halterci Nazmiye Muratlı, kadınlar 41 kiloda 104 kiloluk kaldırışıyla dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya ulaştı. Masa tenisinde, tek erkekler Class 4'te Abdullah Öztürk, 2. altın madalyayı getirirken, Türkiye, oyunlar tarihinde takım sporlarındaki ilk altın madalyasını kadınlar golbol branşında kazandı. Sümeyye Özcan, Buket Atalay, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Sevda Altunoluk ve Neşe Mercan'ın forma giydiği Golbol Milli Takımı, finalde Çin'i 4-1 mağlup ederek tarihe geçti.

Masa tenisinde Kübra Korkut, tek kadınlar Class 7'de 2. olarak takımın tek gümüş madalyasını aldı. Bronz madalyalar ise judoda, kadınlar artı 70 kiloda Mesme Taşbağ ve 48 kiloda Ecem Taşın, atletizmde, erkekler 1500 metrede Semih Deniz, atıcılıkta, kadınlar 10 metre havalı tabancada Ayşegül Pehlivanlar ile masa tenisi çift erkeklerde Ali Öztürk-Abdullah Öztürk ikilisinden geldi.

22 Eylül:

-Dünya Güreş Birliği'nin (UWW), her yıl geleneksel olarak yayımladığı "dünyanın en iyi güreşçileri" listesinde, Taha Akgül ile Selçuk Çebi, kategorilerinde ilk sırayı aldılar. 197 ülkeden yaklaşık 3 bin güreşçi arasından sıkletlerinde en iyi 20 sporcunun belirlendiği listeye, 18 sıklette 21 Türk güreşçi girdi. 2016 Rio Olimpiyatları'nda, serbest stil 125 kiloda şampiyon olan Taha Akgül ile grekoromen stil 80 kiloda son dünya şampiyonu Selçuk Çebi, dünyanın en iyileri olarak gösterildi. Rio'nun gümüş madalyalı isimleri, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ve serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar ise sıkletinde dünyanın en iyi ikinci güreşçisi seçildiler.

23 Eylül:

-Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında adı geçen hakim, savcı ve polis müdürü olan 8 ismin kulüpten ihracı için oy birliğiyle karar aldı. İhracı istenen isimler arasında 3 Temmuz 2011'de başlayan futbolda şike davasının savcısı Mehmet Berk'in yanı sıra hakimler Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa, Dursun Ali Gündoğdu, savcılar Fikret Seçen, Cihan Kansız, Hakan Karaali ve polis müdürü Mutlu Ekizoğlu yer aldı.