2016 BÖYLE GEÇTİ - AĞUSTOS

Brezilya'da 5-22 Ağustos'ta yapılan organizasyon, ilgiyle takip edildi. Türkiye, 21 branşta 103 sporcuyla mücadele ettiği oyunları 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma ağustos ayında da devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev yapan 94 kişi ile ilişiğin kesildiği bildirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, yönetim kurulu üyesi olduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde (IOC) asbaşkanlık görevine getirildi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rusya Paralimpik Komitesi'ni doping gerekçesiyle 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan men etti.

Ağustos ayında yurtta ve dünyada gelişen önemli spor olayları şöyle:

1 Ağustos:

- Türk atletizminin en iyi sprinterleri arasında gösterilen eski 100 metre Türkiye rekortmeni Aydın Onur, 83 yaşında Ankara'da vefat etti. 1933 Ankara doğumlu Onur, 8 kez Türkiye şampiyonluğu kazandığı kariyerinde, 25 yıl kırılamayan 100 metre rekorunu 1960 yılında Kahire'de 10,5 saniye ile geliştirmiş ve Türk atletizminde önemli bir yer edinmişti. 10 yıl milli formayı giyen Onur, 1958 Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 1960 Roma Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmişti.

2 Ağustos:

- FETÖ soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan 94 kişi ile ilişik kesildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuz, görülen lüzum üzerine 94 kişinin TFF ile ilişiğini kesmiştir. TFF ile ilişiği kesilen kişiler arasında klasman ve bölge hakem ve yardımcı hakemleri, il hakem kurulu üyeleri ile ulusal ve bölgesel gözlemciler yer almaktadır." denildi.

3 Ağustos:

- Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 3 yıllığına Dünya Turu takvimine dahil edildi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2017'den itibaren Dünya Turu takvimine alındığını açıkladı.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, Brezilya'nın Rio kentinde düzenlediği 129. toplantısında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 5 branşın eklendiği duyuruldu. Beyzbol-softbol, karate, kaykay, sportif tırmanış ve dalga sörfü dallarının Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda yer alacağı bildirildi.

4 Ağustos:

- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, yönetim kurulu üyesi olduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde asbaşkanlık görevine getirildi. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 129. IOC Genel Kurulunda asbaşkanlığa seçilen Uğur Erdener, bu görevi alan ilk Türk spor adamı oldu.

5 Ağustos:

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, ev sahibi Brezilya'nın kültür ve tarihi ile doğa temalı gösterilere sahne olan törenle gerçekleştirildi. Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda düzenlenen törenle, 31. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.

8 Ağustos:

- Uluslararası Paralimpik Komitesi, doping gerekçesiyle Rusya Paralimpik Komitesi'ni, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan men etti.

10 Ağustos:

- Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda milli halterci Daniyar İsmayilov, erkekler 69 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Koparmadaki ilk hakkında 156, ikincisinde 160, üçüncüsünde 163 kilo kaldıran sporcu, silkmede ise ilk hakkında 181, ikincisinde 185, üçüncüsünde 188 kilo kaldırdı. Toplamda 351 kilo kaldıran 24 yaşındaki milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

13 Ağustos:

- Futbolda, Turkcell Süper Kupa'yı Galatasaray kazandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan maçın normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 berabere bitti. Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Galatasaray, üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

15 Ağustos:

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda, Jamaikalı atlet Usain Bolt, erkekler 100 metrede altın madalya kazandı. Yarışı 9.81'lik süresiyle önde bitiren 29 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metrede üst üste 3. olimpiyat altınına ulaştı. Rekortmen atlet, oyunlar tarihinde erkekler 100 metrede 3 kez birinciliğe ulaşan ilk sporcu oldu. ABD'li Justin Gatlin'in 9.89'luk derecesiyle gümüş madalya aldığı yarışta, Kanadalı Andre de Grasse ise 9.91'lik zamanıyla bronz madalyaya ulaştı.

16 Ağustos:

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti. Final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e teknik üstünlükle yenilen Kayaalp 2. olurken, Nunez üst üste 3. olimpiyat altınına ulaştı.

17 Ağustos:

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda milli güreşçi Cenk İldem, Rumen Alin Alexuc Ciurariu'yu 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.

18 Ağustos:

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi erkekler 400 metre engelli finalinde temsil eden Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello Escobar, 47 saniye 92 saliselik derecesiyle bronz madalya kazandı ve bu branşta, Türkiye'ye tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

- Fransa Milli Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Tony Parker, milli takıma veda ettiğini açıkladı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'te forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Fransa'nın İspanya'ya 92-67 yenilerek çeyrek finalde elenmesinin ardından milli takım kariyerini noktaladığını bildirdi.

20 Ağustos:

- Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni Rus sırıkla atlamacı Yelena Isinbayeva, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı. 2004 ve 2008 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazanan 34 yaşındaki sporcu, 5,06 metreyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nur Tatar, kadınlar 67 kiloda Tayvanlı sporcu Chia-Chia Chuang'ı 7-3 yenerek bronz madalya kazandı. Milli güreşçi Selim Yaşar, erkekler serbest stil 86 kiloda Rus Abdulrashid Sadulaev'e 3-0 mağlup olarak gümüş madalya alırken, erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, Kazak Galymzhan Usserbayev'i 3-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

21 Ağustos:

- Milli güreşçi Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyasını getirdi. Erkekler serbest stil 125 kilo finalinde, son iki yılın dünya şampiyonu Taha Akgül ile son olimpiyat üçüncüsü İranlı Komeil Nemat Ghasemi karşılaştı. Finalde Ghasemi'yi 3-1 yenen Taha Akgül, kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını elde etti.

22 Ağustos:

- 2016 Rio Olimpiyatları, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde sona erdi. 5-22 Ağustos tarihlerindeki dev organizasyonda Türkiye, 21 branşta 103 sporcuyla madalya mücadelesi verdi. Oyunları, 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, altın madalya sayısına göre yapılan sıralamada 41'inci, toplam madalya sayısına göre ise 34'üncü oldu. Türkiye, güreşten 5, halter, tekvando ve atletizmden birer madalya kazandı.

- Rio 2016'da ABD 46 altın, 37 gümüş, 38 bronz olmak üzere 121 madalyayla genel sıralamada zirvede yer aldı. ABD'nin ardından, 27 altın, 23 gümüş ve 17 bronzla 67 madalyası bulunan Büyük Britanya ikinci olurken, 26 altın, 18 gümüş ve 26 bronz olmak üzere 70 madalyaya sahip Çin, üçüncü sırada yer aldı. Ev sahibi Brezilya ise oyunları 7 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 19 madalyayla 13'üncü sırada bitirdi.

24 Ağustos:

- Türkiye Futbol Federasyonu, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür ile ilgili materyalleri kaldırdı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri içinde bulunan TFF merkezinde yer alan tüm Hakan Şükür fotoğrafları söküldü.

26 Ağustos:

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski Galatasaraylı futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

30 Ağustos:

- Uluslararası Paralimpik Komitesi, doping gerekçesiyle 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan men edilen Rusya'nın cezasını uzattı. Rusya Paralimpik Komitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) onadığı 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan men cezasının ardından, IPC tarafından, 2018 Pyeongchang Kış Oyunları'nda da cezanın sürmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.