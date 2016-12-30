2016 BÖYLE GEÇTİ - TEMMUZ

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde, normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında ev sahibi Fransa'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 49 sporcuyla katılan Türk Milli Takımı, organizasyonu 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalya ile 4. sırada tamamlayarak şampiyona tarihindeki en iyi sonucunu elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bakanlık bünyesindeki 245 personelin görevden uzaklaştırıldığını açıklarken, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tüm kurulları, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamındaki güvenlik incelemeleri sebebiyle istifa etti.

Temmuz ayında yurtta ve dünyada gelişen spor olayları şöyle:

2 Temmuz:

- İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın ev sahipliğinde 19 Haziran'da başlayan ve 16 takımın katıldığı Dünya Şampiyonası'nda, final maçında Almanya'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, üst üste 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

6 Temmuz:

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak milli kürekçi Enes Kuşku, Sakarya'da, trafikte yaşanan tartışmada kasık ve sol bacak adalesinden bıçaklandı. Doktorları tarafından yarışmasına izin verilmeyen sporcunun yerine Galatasaraylı kürekçi Cem Yılmaz, Rio kadrosuna dahil edildi.

7 Temmuz:

- Galatasaray'ın efsane kalecisi ve milli takım kaptanı Turgay Şeren, 84 yaşında vefat etti. Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören "Berlin Panteri" lakaplı, Türk futbolunun efsane ismi Turgay Şeren, İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Mayıs 1932'de Ankara'da dünyaya gelen Şeren, futbola İstanbul Futbol Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da başladı. 18 yıllık futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçiren Şeren, 5 kez 21 yaş altı, 46 kez de A takım olmak üzere toplam 51 milli maça çıktı. Şeren'e, 17 Haziran 1951'de deplasmanda Batı Almanya ile oynanan ve ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında yaptığı kurtarışlar sonrasında "Berlin Panteri" lakabı takıldı.

9 Temmuz:

- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping cezası 8 yıldan 4 yıla indirilen milli atlet Aslı Çakır Alptekin'in, ek indirim talebini kabul etmedi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) internet sitesinden yapılan açıklamada, biyolojik pasaportundaki anormal veriler nedeniyle doping yaptığına kanaat getirilen ve ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl pistlerden men edilen, CAS'a yaptığı başvuru sonucu cezası 4 yıla indirilen Aslı'nın, Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılabilmek için yaptığı ek indirim talebinin reddedildiği kaydedildi. Milli atletin, 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren resmi olarak yarışabileceği duyuruldu.

10 Temmuz:

- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde, normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında, ev sahibi Fransa'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, şampiyonluğa ulaştı. 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde Fransa'da yapılan şampiyonanın final maçında, 109. dakikada Eder'in attığı gol, Portekiz'i tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdı.

- Avrupa Atletizm Şampiyonası, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 6-10 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Şampiyonaya 49 sporcuyla katılan Türk Milli Takımı, organizasyonu 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalya ile 4. sırada tamamlayarak, şampiyona tarihindeki en iyi sonucunu elde etti.

Yasmani Copello Escobar erkekler 400 metre engellide, Ramil Guliyev erkekler 200 metrede, Kaan Kigen Özbilen erkekler yarı maratonda, Emel Dereli ise kadınlar gülle atmada, Türkiye'ye tarihindeki ilk Avrupa şampiyonası madalyasını kazandırdı. Ayrıca bronz madalya elde eden Kadınlar Yarı Maraton Milli Takımı da şampiyonada ilk kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Polat Kemboi Arıkan, erkekler 10 bin metrede 2. kez Avrupa şampiyonu olurken, daha önce bir bronzu bulunan Ali Kaya, erkekler 10 bin metrede 2. madalyasını elde etti. Kadınlar 5 bin ve 10 bin metre branşlarında altın madalya kazanarak duble yapan Yasemin Can ise şampiyona tarihinde, kadınlarda 5 ve 10 bin metre dublesi yapan üçüncü isim oldu.

Şampiyonada, Polat Kemboi Arıkan (Erkekler 10 bin metre), Yasmani Copello Escobar (Erkekler 400 metre engelli) ve Yasemin Can (Kadınlar 5 bin ve 10 bin metre) altın, Jak Ali Harvey (Erkekler 100 metre), Aras Kaya (Erkekler 3 bin metre su engelli), Ali Kaya (Erkekler 10 bin metre), Ramil Guliyev (Erkekler 200 metre) ve Kaan Kigen Özbilen (Erkekler yarı maraton) gümüş, Emel Dereli (Kadınlar gülle atma), Özlem Kaya (3 bin metre su engelli) ve Kadınlar Yarı Maraton Milli Takımı ise bronz madalya kazandı.

11 Temmuz:

- Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Litvanya'nın Trakai kentinde düzenlenen şampiyonaya 32 ülkeden, 580 sporcu katılırken, Kaan Aksu, İsmail Ali Bekiroğlu, Aydın İnanç Şahin, Alihan Sungurlu ve Ömer Öztürk'ten oluşan genç erkek tek dümencili milli takımı, 3. olarak Türkiye'ye bu alanda tarihindeki ilk madalyayı getirdi.

15 Temmuz:

- Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz üzeri doldurularak yapılan 9 delikli golf sahası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

19 Temmuz:

- Türkiye'nin 2016 Rio Olimpiyatları'nda ilk kez temsil edileceği modern pentatlon branşında federasyon başkanı Yaşar Akşin'e 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. "Sporcular arasında ayrım yapma, federasyon teknik kurulu kararlarında mutlak söz sahibi olma, spor kamuoyunu yanıltma, federasyon başkanlığı görevinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine aykırı hareket etme" gerekçeleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kuruluna sevk edilen Akşin'in, oy birliğiyle, "Federasyon başkanlığı görevinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine aykırı hareket etmekten" 6 ay ceza alması kararlaştırıldı.

20 Temmuz:

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bakanlık bünyesindeki 245 personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kılıç, FETÖ ile irtibatlı kamu personeline yönelik yürütülen çalışmalar ışığında daha önce 2 bin 100 kişiyi görevden aldıklarını, darbe girişiminin ardından buna ek olarak 245 kişinin daha görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

22 Temmuz:

- Yüzmede, erkekler 13 yaş 100 metre serbest stil Türkiye rekoru, 27 yıl sonra Bora Gülsen tarafından kırıldı. Bora, İstanbul'daki Türkiye Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda, 55.48'lik derecesiyle, daha önce 55.97 ile Derya Büyükuncu'ya ait Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

24 Temmuz:

- Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-61 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

- 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Recep Kara kazandı. Kırkpınar'da dördüncü kez başpehlivan olan Ordulu Recep Kara'nın altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan taktı.

- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Yarışı genel klasmanda erkeklerde Ömer Tara, kadınlarda Nilay Erkal kazandı.

25 Temmuz:

- Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Eken, 92 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Eken, 13 kez A Milli Takım forması giydi. İtalya'da teknik direktörlük eğitimi alan Bülent Eken, 1963 yılında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı, ayrıca Galatasaray, Karşıyaka, Göztepe, Altay, İzmirspor, Vefa, Adanaspor, Orduspor ve Rizespor'da görev aldı.

31 Temmuz:

- Türkiye Futbol Federasyonunun tüm kurulları, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamındaki güvenlik incelemeleri sebebiyle istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada, kurulların istifasıyla ilgili, "Hain terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen üyelerin istifaları işleme konularak kabul edilecek, incelemeleri temiz çıkan üyelerin ise istifaları kabul edilmeyerek görevlerine devam edeceklerdir." denildi.