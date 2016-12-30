2016 BÖYLE GEÇTİ - HAZİRAN

2016 yılının haziran ayı, dünyanın en ünlü sporcularından Muhammed Ali'nin ölümüne tanıklık etti.

Yılın 6. ayında, 20. yüzyılın en önemli sporcularından biri olarak gösterilen ABD'li eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu Muhammed Ali, 74 yaşında Phoenix kentinde hayata gözlerini yumdu. Ünlü boksör ve aktivist, parkinson hastalığı nedeniyle uzun yıllardan beri tedavi görüyordu.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele eden Türkiye, turnuvada grup aşamasında elendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisini 4-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluğa ulaşırken, basketbolda önemli bir gelişme daha yaşandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Nantes kentindeki 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yarı finale yükselerek, üst üste ikinci kez olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.

Haziran ayında öne çıkan olaylar şöyle:

2 Haziran:

- 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan milli boksör Adem Kılıççı'nın, B numunesi de pozitif çıktı. Adem, müsabakalardan geçici olarak men edilerek 2016 Rio Olimpiyat Oyunları kadrosundan da çıkarıldı.

3 Haziran:

- Erkekler Hentbol Süper Lig play-off finali üçüncü maçında, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'u 36-29 yenen Beşiktaş Mogaz, seriyi 3-0 kazandı ve 2015-2016 sezonu şampiyonu oldu.

4 Haziran:

- 20. yüzyılın en önemli sporcularından biri olarak gösterilen ABD'li eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu Muhammed Ali, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir parkinson hastalığı bulunan ve solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle Phoenix kentindeki bir hastanede tedavi gören Muhammed Ali, vefat etti. Dünyaca tanınan ünlü boksörün ölümü, sadece spor değil, siyaset dünyasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Spor yaşantısının yanı sıra Müslümanlara ve ABD'deki siyahi hareketlere desteğiyle de bilinen Muhammed Ali, 2014 yılından bu yana sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

13 Haziran:

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisini 4-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu. Final serisinin 6. maçında Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 91-70 galip ayrılarak seriyi 4-2 kazandı ve ligdeki 7. şampiyonluğunu ilan etti.

17 Haziran:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Nantes kentindeki 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yarı finale yükselerek, üst üste ikinci kez olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı. Çeyrek final maçında Küba'yı 71-45'lik skorla mağlup eden A Milli Takım, yarı finalist olarak Rio'ya vize aldı.

22 Haziran:

- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele eden Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti. D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu bir galibiyet, 2 yenilgi ve 3 puanla 3. sırada tamamladı. Gruplarını 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım arasına giremeyen Türkiye, tarihinde 4. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, ikinci kez grup aşamasında elendi.

26 Haziran:

- At yarışlarında 90. Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazandı.

- Doping yaptığı gerekçesiyle pistlerden 8 yıl men edilen milli atlet Aslı Çakır Alptekin'in cezası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 yıla indirildi. CAS, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) karıştığı dopingde yolsuzluk ve rüşvet skandalının soruşturması sürecinde, "değerli bilgiler vererek yardımcı olduğu" gerekçesiyle milli atletin cezasında indirime gitti. Bu kararla Aslı Çakır Alptekin'e 5 Temmuz 2016'dan itibaren yarışmalara katılma hakkı doğdu.

- 69. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, toplam 26 madalya kazanarak, 256,5 puanla takım halinde birinci oldu. Romanya'nın Piteşti kentinde 25-26 Haziran'da gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular, 8 altın, 7 gümüş, 11 de bronz madalya elde etti.

29 Haziran:

- Deplasmanlı Sutopu 1. Lig play-off finali dördüncü maçında Galatasaray'ı deplasmanda 10-9 yenen ENKA, seriyi 3-1 kazandı ve 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamladı.