2016 BÖYLE GEÇTİ - MAYIS

2016 yılının mayıs ayında Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Yılın 5. ayında birçok spor branşında sezon sonuna gelinirken, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 79 puana ulaşan Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlı ekip, 1 hafta sonra aynı puanla ligi ilk sırada bitirdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon olurken, Bayanlar Hentbol Süper Lig'de Yenimahalle Belediyespor, birincilik kupasını kaldırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in, penaltılarda Atletico Madrid'e 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşması ile milli sporcu Çağla Büyükakçay'ın, Fransa Açık'ta ana tablo maçlarının ilk turunda galip gelerek, bir grand slam'de ana tablo maçı kazanan ilk Türk kadın tenisçi olması da gündemde yer tutan haberler arasında yer aldı.

Mayıs ayının öne çıkan gelişmeleri şöyle:

1 Mayıs:

- 52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Caja Rural-Seguros RGA takımından Portekizli Jose Gonçalves kazandı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenen ve 8 etaptan oluşan turun 52'ncisi, 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. TUR 2016'da, Kumluca-Elmalı etabı sonunda aldığı turkuaz mayoyu sonraki iki etapta da koruyan Gonçalves, turu genel klasmanda lider tamamladı. Takımlar kategorisinde ise Caja Rural-Seguros RGA, şampiyonluğa ulaştı.

- TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvasının tekler finalinde, Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-1 yenen Arjantinli sporcu Diego Schwartzman, şampiyon oldu.

- Kırkpınar başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil'in babası Süleyman Yeşil, 17. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında organize edilen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde, oğlunun müsabakasını izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2 Mayıs:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta, terör olayları nedeniyle 20. haftadan itibaren maçlarını oynayamayan Cizrespor'un, 2015-2016 sezonundaki tüm haklarını dondurdu ve gelecek sezon da 3. ligde mücadele etmesine karar verdi.

3 Mayıs:

- Erkekler Hentbol Türkiye Kupası'nı finalde Göztepe'yi 32-22 mağlup eden Beşiktaş Mogaz kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan dörtlü final müsabakalarında, yarı finalde Trabzonspor'u, finalde ise Göztepe'yi yenerek kupayı müzesine götürdü.

6 Mayıs:

- Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından yapılan oylamada, nisan ayının en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. WTA'in internet sitesi üzerinden yapılan ve 40 binden fazla kişinin katıldığı ankete göre yüzde 92 oy toplayan Çağla, nisan ayının en iyi çıkış yapan tenisçisi oldu.

8 Mayıs:

- Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 68-66 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve ligdeki 12. şampiyonluğunu elde etti. Ligi son iki sırada tamamlayan Edirne Belediyesi Edirnespor ile Orduspor takımları ise küme düştü.

- Avrupa Karate Şampiyonası, 5-8 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde yapıldı. 12 madalya kazanan Türkiye, şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

9 Mayıs:

- Bayanlar Hentbol Süper Lig play-off finalinin üçüncü maçında Muratpaşa Belediyespor'u 36-29 yenen Yenimahalle Belediyespor, 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu. Başkent ekibi, Antalya'daki Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yapılan maçı alarak final serisini 3-0 kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

11 Mayıs:

- Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Oğuz Uğurlu, yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek, 50 yaşında hayatını kaybetti.

14 Mayıs:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dopingle Mücadele Kurulunda, Beşiktaş ve Osmanlıspor futbolcularına yapılan müsabaka dışı doping kontrollerinin tartışmaya neden olması üzerine, kurul başkanı ve üyeleri istifasını sundu. TFF'den yapılan açıklamada, istifasını sunanlara ilişkin isim verilmezken, "Kulüplerimize yapılan müsabaka dışı uygulama, Dopingle Mücadele Talimatı'nın 13. maddesine kişisel bir yorum katılarak yapılmış ve maksadını aşan bir uygulama olmuştur." denildi. TFF Dopingle Mücadele Kurulu, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş-Osmanlıspor maçından önceki gün Beşiktaş Kulübünün tesislerinde, futbolculardan numune almıştı.

15 Mayıs:

- Spor Toto 3. Lig'de 2015-2016 sezonu tamamlandı. 1. Grup'ta ilk sırayı elde eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2. Grup birincisi Etimesgut Belediyespor ve 3. Grup'ta zirvede yer alan Kastamonuspor 1966'nın yanı sıra play-off müsabakalarının galibi Zonguldak Kömürspor, Ofspor ve Niğde Belediyespor, 2. Lig'e yükseldi. Gruplarında son 4 sırayı alan Turgutluspor, Gölbaşıspor, Arsinspor, Gaziosmanpaşa, Ayvalıkgücü Belediyespor, Zara Belediyespor, 1920 Maraşspor, Sandıklıspor, Çine Madranspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Körfez İskenderunspor ise 3. Lig'e veda etti.

- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin final maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya uzatma bölümünde 101-96 yenilerek, ikincilikte kaldı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, ligde 13. kez final oynayan CSKA Moskova, 7 yıl aranın ardından kupayı kazandı. Rus ekibi Lokomotiv Kuban ise İspanyol temsilcisi Laboral Kutxa'yı 85-75 yenerek üçüncü oldu.

17 Mayıs:

- Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Müzahir Sille, 85 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da, yaklaşık iki ay yoğun bakımda kalan ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Sille, 1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda 62 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştı.

19 Mayıs:

- Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın 79 puanla şampiyon olduğu ligde Fenerbahçe 74 puanla ikinci, Torku Konyaspor 66 puanla üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanırken, Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme maçları oynadı.

Ligde 3, 4 ve 5. sıraları elde eden Torku Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti. Son 3 sırada yer alan Mersin İdmanyurdu, Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor ise küme düştü. Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Mario Gomez, 26 golle gol kralı oldu.

20 Mayıs:

- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Çağla Büyükakçay, Çek Klara Koukalova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi ve bir ilke imza attı. Çağla, Türk tenis tarihinde, bir grand slam turnuvasında kadınlarda ana tabloya yükselen ilk sporcu olma başarısı gösterdi.

22 Mayıs:

- Avrupa Tekvando Şampiyonası, 19-22 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Montrö kentinde yapıldı. Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla genel klasmanda Büyük Britanya'nın ardından ikinci oldu. Erkekler 68 kiloda Servet Tazegül, üst üste 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 80 kiloda Yunus Sarı gümüş madalya elde etti. Kadınlarda ise 62 kiloda İrem Yaman altın, 67 kiloda Nur Tatar ile artı 73 kiloda Nafia Kuş gümüş, 46 kiloda Rukiye Yıldırım ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs da bronz madalyanın sahibi oldu.

- Büyükler Grekoromen Güreş Dünya Kupası müsabakalarında Türkiye, dünya üçüncüsü oldu. İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen turnuvada Türkiye, Kazakistan'ı mağlup ederek, dünya üçüncülüğünü elde etti. Ev sahibi İran final maçında Rusya'ya 5-0 üstünlük sağladı ve kupayı kazandı.

- Spor Toto 2. Lig'de 2015-2016 sezonu sona erdi. Kırmızı Grup birincisi Manisaspor ile Beyaz Grup'ta zirvede yer alan Ümraniyespor'un yanı sıra play-off müsabakalarının galibi Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e yükselirken, gruplarında son 3 sırayı alan Orduspor, Pazarspor, Bayrampaşa, Tarsus İdmanyurdu, Ankara Demirspor ve Kartalspor, Spor Toto 3. Lig'e düştü.

23 Mayıs:

- Milli sporcu Çağla Büyükakçay, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarının ilk turunda galip gelerek Türk tenis tarihine geçti. Dünya 85 numarası Çağla, ilk turda, dünya 98'incisi Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 mağlup ederek, 2. tura yükseldi ve bir grand slam'de ana tablo maçı kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

26 Mayıs:

- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nı, Antalya Stadı'ndaki final maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray kazandı. 30'uncu dakikada maçın tek golünü atan Lukas Podolski, finalin en değerli oyuncusu seçildi.

27 Mayıs:

- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 19-27 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi. Şampiyonada Elif Güneri 81 kiloda, Şennur Demir ise artı 81 kiloda bronz madalya elde etti.

- TFF 1. Lig'de 2015-2016 futbol sezonu, Adanaspor'un şampiyonluğuyla sona erdi. Adanaspor'un yanı sıra Kardemir Karabükspor ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkarken, 1461 Trabzon, Kayseri Erciyesspor ve Karşıyaka, Spor Toto 2. Lig'e düştü.

28 Mayıs:

- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Real Madrid, penaltılarda Atletico Madrid'e 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadı'nda oynanan maç sonrası Real Madrid, 14. kez final oynadığı kupayı 11. kez kazandı.

29 Mayıs:

- Atletizmde, Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda erkeklerde ENKA Spor şampiyon olurken, Fenerbahçe, kadınlarda üçüncülüğü elde etti. Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, erkeklerde 2. sırayı İspanya ekibi Playas de Castellon, 3. sırayı ise Portekiz temsilcisi Benfica aldı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un şampiyonluğa ulaştığı kadınlarda İspanyol Valencia ise 2. oldu.

- Avrupa Okçuluk Şampiyonası, 24-29 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Nottingham kentinde yapıldı. Şampiyonayı biri altın, diğeri gümüş 2 madalyayla tamamlayan Türkiye, 5. sırayı elde etti. Yeşim Bostan, Evrim Sağlam ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu organizasyonda, erkekler olimpik yay kategorisinde Mete Gazoz gümüş madalya kazandı. Ayrıca milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

- İsviçre'nin Bern kentinde 25 Mayıs'ta başlayan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye, takım halinde gençlerde 12'nci, büyüklerde ise 11'inci oldu ve tarihinin en iyi sıralamasını elde etti.