2016 BÖYLE GEÇTİ - NİSAN

2016 yılının nisan ayı, Türk sporu açısından birçok "ilk"e sahne oldu.

Cimnastik, eskrim ve teniste tarih yazan milli sporcuların yanı sıra Beşiktaş'ın uzun süredir beklenen stadı Vodafone Arena'nın açılışı gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı.

Milli eskrimci İrem Karamete, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, tarihe geçti. İrem, kota uygulaması getirildikten sonra olimpiyatlara katılma hakkı elde eden ilk Türk eskrimci oldu.

Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na vize alarak, cimnastikte 108 yıl sonra olimpiyatlara katılacak ilk Türk erkek sporcu olurken, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde şampiyonluğa ulaşan Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasının 82. basamağına çıkarak ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi unvanını aldı.

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın resmi açılışında kurdeleyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesti.

Nisan ayında dünyada ve yurtta öne çıkan spor olayları şöyle:

2 Nisan:

- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı 2. sırada tamamladı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupada, Rus Dinamo Krasnodar karşısında, sahasındaki final ilk maçını 3-2 alan Türk temsilcisi, deplasmandaki rövanş maçını 3-0 kaybederek 2. oldu. Dinamo Krasnodar ise birincilik kupasını kaldırdı.

3 Nisan:

- İmperial Hastanesi İdmanocağı Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda 2. oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupada, Romanya'nın CSM Bükreş takımıyla eşleştiği finalde, her iki maçı da 3-1 kaybederek, kupayı 2. sırada tamamladı. CSM Bükreş ise şampiyonluğu elde etti.

8 Nisan:

- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Torpil, kalp krizi geçirerek 51 yaşında vefat etti.

9 Nisan:

- 12. Artistik Cimnastik Challenge Dünya Kupası, 9-10 Nisan'da Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapıldı. Barfikste yarışan Ümit Şamiloğlu ile halka aletinde İbrahim Çolak altın madalya kazandı. İbrahim ayrıca paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

10 Nisan:

- Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın resmi açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesiyle gerçekleşen açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra bakanlar ile spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen, Kadınlar DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde, ev sahibi İtalyan Pomi Casalmaggiore'ye 3-0 yenilen VakıfBank, ikinci oldu. Pomi Casalmaggiore, şampiyonluk kupasını kaldırırken, 3'üncülük maçında, Rusya'nın Dinamo Kazan ekibini 3-1 yenen Fenerbahçe Grundig ise bronz madalya kazandı.

- Avrupa Halter Şampiyonası, 10-16 Nisan tarihlerinde Norveç'in Forde kentinde yapıldı. Türk Milli Takımı şampiyonayı, 8 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı.

12 Nisan:

- Bayanlar Voleybol 2. Lig Final Grubu müsabakaları sonunda Beşiktaş ve Seramiksan, 1. Lig'e yükseldi.

16 Nisan:

- Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonu iptal edildi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (WADA) yapılan açıklamada, Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın uluslararası standartlara uymadığı için 10 Kasım'da askıya alınan akreditasyonunun, gerekli düzenlemeler yerine getirilmediği gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

- Milli eskrimci İrem Karamete, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Eleme Müsabakaları'nda kadınlar flöre dalında mücadele eden İrem, ikinci sırada yer alarak olimpiyat vizesi aldı. İrem böylece, Türk eskrim tarihinde olimpiyatlara kota uygulamasının getirilmesinin ardından katılma başarısını gösteren ilk Türk eskrimci unvanını elde etti.

17 Nisan:

- Artistik cimnastikte milli sporcu Ferhat Arıcan, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek tarihe geçti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen kota müsabakalarında, yer hareketleri, kulplu beygir, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puana ulaşan Ferhat, 11. sırada yer aldı. İlk 24 sporcu arasına giren Ferhat, böylece olimpiyat kotası alarak, erkekler cimnastikte Türkiye'nin olimpiyat hasretine son verdi. Ferhat'ın elde ettiği tarihi başarıyla Türkiye, cimnastikte 108 yıl sonra olimpiyatlarda bir erkek sporcuyla temsil edildi.

- İtalya'nın Varese şehrindeki Kürek World Cup 1'de Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Mert Kaan Kartal-Fatih Ünsal, LM2 Final A kategorisinde 5'inci oldu. Milli Takım, bu dereceyle World Cup yarışlarında Türkiye adına bugüne kadarki en iyi sonucu elde etti.

- 15. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamlayan Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. Yunanistan'ın Florina kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, takım halinde şampiyon olan Türkiye, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında son şampiyon Çek Cumhuriyeti takımı USK Prag'ı 73-69 yenerek, ev sahipliği yaptığı organizasyonda 3. oldu. Ülker Sports Arena'daki Dörtlü Final'de, Nadezhda'yı 72-69 yenen Rus ekibi UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaştı.

18 Nisan:

- Milli cimnastikçi Tutya Yılmaz, artistik cimnastikte 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Kota Müsabakaları'nda ilk 24 sporcu arasına girmeyi başaran milli sporcu, olimpiyat kotası alarak tarihe geçti. 2012 Londra Olimpiyatları'na giden Göksu Üçtaş'tan sonra kadınlar cimnastikte olimpiyatlara katılım hakkı kazanan 2. Türk sporcu olan Tutya, aynı zamanda olimpiyatlara giden 4. ve en genç Türk cimnastikçi unvanını aldı. Erkeklerde Ferhat Arıcan ve kadınlarda Tutya Yılmaz'ın elde ettiği başarıyla Türk cimnastiği, olimpiyatlarda ilk kez 2 sporcuyla temsil edildi.

21 Nisan:

- Avrupa Judo Şampiyonası, 21-27 Nisan tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapıldı. 45 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, 1 altın ve 2 bronz madalyayla 7. sırada yer aldı. Kadınlar artı 78 kiloda Kayra Sayit, altın madalya kazanırken, 48 kiloda Dilara Lokmanhekim ile artı 78 kiloda Belkıs Zehra Kaya, bronz madalya elde etti.

24 Nisan:

- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde milli raket Çağla Büyükakçay, Karadağlı tenisçi Danka Kovinic'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, WTA turnuvalarında ilk kez final oynayan Türk tenisçi olan Çağla, bir ilke daha imza attı ve şampiyonluğa uzandı. Çağla böylece dünya sıralamasının 82. basamağına çıkarak ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi unvanını aldı.

Çiftlerde ise İpek Soylu-Andreea Mitu (Romanya) ikilisi, Xenia Knoll'un (İsviçre) partneri Danka Kovinic'in (Karadağ) sakatlığından dolayı finale çıkamamasıyla şampiyonluğa ulaştı.

- Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda elit atletler kategorisinde erkeklerde milli sporcu Ali Kaya, kadınlarda ise Kenyalı Violah Jepchumba birinci oldu. Ali 1.00.13'lük derecesiyle, Yenikapı Miting Alanı'nda başlayıp, Eyüp istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son bulan ve tarihi yarımadada 21 kilometreden oluşan parkurda koşulan yarışta, İstanbul parkurunun en iyi derecesini tekrarladı. Kenyalı Violah Jepchumba ise 1.08.16'lık zamanla, kadınlarda ilk sırayı aldı.

- Erkekler Voleybol 1. Lig Final Etabı son maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu. Samsun'da yapılan final etabında 15 puanla birinciliği göğüsleyen Halkbank, ligde 7. şampiyonluğuna ulaştı.

27 Nisan:

- Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali rövanş karşılaşmasında Fransa'nın Strasbourg ekibini 78-67 yenerek şampiyon oldu. Deplasmandaki ilk maçı 66-62 kaybetmesine karşın, rövanşta rakibine 11 sayı farkla üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı ekip, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken, THY Avrupa Ligi'nde yer alma hakkını da elde etti.

30 Nisan:

- Bayanlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı 2. devre son maçında Fenerbahçe Grundig'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 2015-2016 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. TVF Başkent Salonu'nda yapılan 2. devre müsabakaları sonunda 16 puana ulaşan VakıfBank, 9. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Grundig, 11 puanla 2. olurken, Eczacıbaşı VitrA 7 puanla 3., Galatasaray Daikin ise 2 puanla 4. sırada yer aldı.