2016 BÖYLE GEÇTİ - MART

Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından, finansal fair play kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından 1 yıl men edilirken, Rus tenisçi Maria Sharapova'nın, Avustralya Açık'taki doping testinin pozitif çıktığını açıklaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar, Türkiye'ye şampiyona tarihinde, kadınlardaki ilk şampiyonluğunu getirdi. Erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş ile grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp'in de şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, Rıza, kariyerindeki 6., üst üste de 5. kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış oldu.

Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'da meydana gelen terör saldırısı, Türkiye'yi yasa boğdu. Başbakanlık merkez bina, Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarına yaklaşık 100 metre mesafede, Atatürk Bulvarı üzerinde, otobüs durakları ve metro çıkışının olduğu bölgede gerçekleşen patlamada, Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Mart ayı bir doping haberiyle son buldu. Milli atlet Elvan Abeylegesse, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu tarafından, geriye dönük incelemede, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlandığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.

1 Mart:

- Uluslararası Zihinsel Engelliler Federasyonu (INAS) 2016 Özel Sporcular Avrupa ve Dünya Kayak Şampiyonası, 1-4 Mart tarihleri arasında Polonya'nın Zakopane kentinde düzenlendi. Ay-yıldızlı kayakçılardan Alp Disiplini Avrupa Süper G'de Avrupa şampiyonu olan Tuğba Çelik, ayrıca farklı kategorilerde Türkiye'ye 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandırdı. Ayşe Kader Yavuz ise organizasyonda 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Türk Milli Takımı böylece 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 7 madalyaya ulaştı.

2 Mart:

- UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu, Galatasaray'ı finansal fair play kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından 1 yıl men etti. UEFA tarafından 2015-2016 sezonunda finansal fair play kurallarını yerine getirmekte başarısız olduğu gerekçesiyle, 1 1 yıl Avrupa kupalarından men istemiyle Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'na sevk edilen Galatasaray, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezinde yaklaşık 2,5 saat savunma yaptı.

Görüşmede Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra başkan yardımcısı Eşref Alaçayır, genel sekreter Fatih İşbecer, yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm ve sarı-kırmızılıları temsil eden avukat Jean Louis Dupont da yer aldı. Özbek ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılı kulübün, mali konularda son dönemde yaşadığı iyileşmeleri ve geleceğe dönük planlarını aktardı. Savunmanın ardından kararını açıklayan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu, kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Galatasaray'ı UEFA organizasyonlarından 1 yıl men etti.

7 Mart:

- Rus tenisçi Maria Sharapova, Avustralya Açık'taki doping testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan, kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta alınan doping numunesinde yasaklı maddeye rastlandığını belirtti. Yasaklı maddelerden meldonyumu içeren "Mildronat" isimli ilacı, doktor gözetiminde 10 yıldır kullandığını ifade eden Sharapova, ilacın, 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini dile getirdi. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), farkında olmadan doping maddesi kullandığını itiraf eden kadınlar dünya sıralamasının 7. sırasındaki Rus sporcuya, geçici men cezası verdi.

8 Mart:

- Avrupa Güreş Şampiyonası, Letonya'nın başkenti Riga'da 8-13 Mart'ta düzenlendi. Kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar, Türkiye'ye şampiyona tarihinde, kadınlardaki ilk şampiyonluğunu getirdi. Yasemin'in yanı sıra erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş ile grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, şampiyonluğa ulaştı. 65 kiloda Mustafa Kaya gümüş madalya elde ederken, 69 kiloda Buse Tosun, 98 kiloda Cenk İldem ve 80 kiloda Aslan Atem, şampiyonayı 3. sırada tamamladı. Rıza Kayaalp, kariyerindeki 6., üst üste de 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Türkiye şampiyonayı, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı.

10 Mart:

- Milli binici Ömer Karaevli, 2016 Rio Olimpiyatları'na kota alarak, 56 yıl aradan sonra bunu gerçekleştiren ilk Türk binici oldu. Karaevli, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla katıldığı 75 yarışmada toplam 927,25 puana ulaşarak, engel atlama dalında 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı ve Türk binicilik tarihine geçti.

12 Mart:

- Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Emre Mor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı başvuru, FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi tarafından kabul edildi. TFF'den yapılan açıklamada, milli takım teknik heyeti ve alt yaş antrenörleri tarafından yerinde izlenerek değerlendirilen gurbetçi oyuncunun, Türk Milli Takımı'na hizmet etme isteğinin ardından titiz çalışmalar sonucu ay-yıldızlı formaya kazandırıldığı bildirildi.

- Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın Ancona kentinde yapıldı. Şampiyonada kadınlar pentatlon branşında altın madalya kazanan Mihriban Kaya, özel sporcular tarihinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk atlet oldu. Türk Milli Takımı'nda ayrıca Onur Kopuzlu, erkekler pentatlon ve üç adım atlamada bronz madalya kazanırken, kadınlar 3 bin metrede Nevriye Güngör de Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

- Milli sporcu Özkan Baltacı, 12-13 Mart'ta Romanya'da düzenlenen 16. Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda, 23 yaş altı çekiç atma kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Osman Can Özdeveci, altın, ciritte ise Emin Öncel bronz madalyanın sahibi oldu.

13 Mart:

- Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda Ankara Altınel Spor Kulübü Genç Basketbol Takımı Kaptanı Dorukhan Yusuf Özdemir de yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı maçı tribünlerden izleyen ve maçın ardından Kızılay'a giden Kemal Bulut, Başbakanlık merkez bina, Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarına yaklaşık 100 metre mesafede, Atatürk Bulvarı üzerinde, otobüs durakları ve metro çıkışının olduğu bölgede meydana gelen büyük patlamada vefat etti.

15 Mart:

- Paralimpik milli atıcı Korhan Yamaç, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atıcılık Dünya Kupası'nda iki gümüş madalya kazandı. Milli sporcu, Tayland'da 15-18 Mart'ta yapılan organizasyonda, 25 metre tabanca ve 10 metre havalı tabancada ikinci oldu.

24 Mart:

- Kanser tedavisi gören Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff, 68 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Cruyff, İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan evinde hayatını kaybetti. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax ve Barcelona'da efsane haline gelen, Hollanda Milli Takımı'nda 48 kez forma giyen Cruyff'un ölümü, futbol dünyasında üzüntüyle karşılandı.

31 Mart:

- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu, geriye dönük incelemede, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlanan milli atlet Elvan Abeylegesse'ye 2 yıl men cezası verdi. 2007 Dünya Şampiyonası'nda, kadınlar 10 bin metrede gümüş madalya kazanan, 5 ve 10 bin metrelerde olimpiyat ikinciliği bulunan Elvan, doping yapmaktan ilk kez ceza aldı.