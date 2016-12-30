2016 BÖYLE GEÇTİ - ŞUBAT

2016 yılının 2. ayı, kayıplarla başladı. Şubat ayı, yılın ilk ayına nispeten daha sakin geçerken Türk futbolu, iki önemli ismi, son yolculuğuna uğurladı.

A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil ile Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat, hayata gözlerini yumdu.

Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında geçen yıl 75 kiloda dünya şampiyonu olan milli boksör Adem Kılıçcı, unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev'e nakavt olarak unvanını kaybetti.

Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı güncel sıralamaya göre, 18 Şubat 2013'te yükseldiği ilk sırada, 157 haftadır kalmayı başaran 34 yaşındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, 156 hafta boyunca sıralamanın ilk basamağında yer alan ABD'li Martina Navratilova'yı geride bıraktı.

Şubat ayının öne çıkan olayları şöyle:

1 Şubat:

-Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil, 84 yaşında vefat etti. Futbolculuk kariyerinde "Büyük Ali" olarak bilinen ve Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Ali Beratlıgil, Adaletspor, İstanbulspor ve Feriköy formalarını giymiş, A Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Beratlıgil, teknik direktör olarak da çok sayıda takım çalıştırmıştı.

3 Şubat:

-Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat, 85 yaşında vefat etti. Futbolculuğu döneminde Bakırköy Sümerspor ve Ankara Demirspor formları giydikten sonra 1952'de Galatasaray'a transfer olan Suat Mamat, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 11 yılda efsaneler arasına girmeyi başarmıştı.

A Milli Takım formasını 26 kez giyen Suat Mamat, Türkiye'nin Dünya Kupası finalleri tarihindeki ilk golüne de imza atmıştı. Suat Mamat, teknik direktör olarak, Balıkesirspor, Rizespor, Zonguldakspor, Kırıkkalespor, Mersin İdmanyurdu ve Eyüpspor'u çalıştırdı.

6 Şubat:

-Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında geçen yıl 75 kiloda dünya şampiyonu olan milli boksör Adem Kılıçcı, unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev'e nakavt oldu. Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'ndeki müsabakada ringe çıkan milli boksör, 10. rauntta nakavt olarak dünya şampiyonluğu unvanını Chebotarev'e kaptırdı. Milli boksör ayrıca, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda seri başı olma şansını da kaçırdı.

22 Şubat:

-Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı güncel sıralamaya göre, 18 Şubat 2013'te yükseldiği ilk sırada, 157 haftadır kalmayı başaran 34 yaşındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, 14 Haziran 1982'den 9 Haziran 1985'e kadar 156 hafta boyunca sıralamanın ilk basamağında yer alan Çek asıllı ABD'li Martina Navratilova'yı geride bıraktı.

Kariyerinde 21 "grand slam" şampiyonluğu bulunan Williams, böylece Alman Steffi Graf'ın 186 haftayla rekoru elinde bulundurduğu "dünya sıralamasının zirvesinde üst üste en uzun süre kalan kadın tenisçiler" listesinde 2. sıraya yükseldi.

28 Şubat:

- 18. Balkan Karate Şampiyonası, 11 ülkeden 265 sporcunun katılımıyla Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye, 2 gün süren şampiyonada, 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak ilk sırada yer aldı.

-Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde Ankara'daki ATO Congresium'da yapıldı. Gizem Elmaağaçlı, Evrim Sağlam ve Nevin Akdağ'ın temsil ettiği Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz, Onur Tezel ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Olimpik Yay Genç Erkek Milli Takımı ise gümüş madalya kazandı. Şampiyona sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan İtalya, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı. Türkiye ise 1 altın ve 1 gümüş madalyayla 6. sırayı elde etti.