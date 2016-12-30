2016 BÖYLE GEÇTİ - OCAK

Sporda bir önceki yıldan kalan doping, yolsuzluk ve rüşvet skandalları, 2016 yılının ilk ayında da gündemdeki yerini korudu.

Yılın ilk ayında, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Etik Kurulu, rüşvet ve doping soruşturması kapsamında adeta ceza yağdırdı. IAAF'in pazarlama bölümünün eski yöneticisi Papa Massata Diack, eski Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Valentin Balakhnichev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov, ömür boyu, IAAF'in dopingle mücadele komisyonunun eski başkanı Gabriel Dolle ise 5 yıl men edildi.

Dopingdeki gelişmeler bununla bitmedi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyon, atletizmdeki doping iddialarına ilişkin 89 sayfalık 2. raporunu yayımladı. Raporda, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahipliğine aday Türkiye'nin, dönemin IAAF Başkanı Lamine Diack'ın desteğini, istenilen sponsorluk ücretini ödemediği için kaybettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl müsabakalardan men cezası alan 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'den, test sonuçlarının üstünü örtmek için para istendiği de yer aldı.

Futboldaki yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardından 8 yıl men cezası alan UEFA Başkanı Michel Platini, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak FIFA başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Tüm bunların üzerine; İngiliz yayın kurumu BBC ile ABD merkezli internet sitesi BuzzFeed'in, Wimbledon da dahil olmak üzere teniste de şike yapıldığını iddia eden belgelere ulaşması, tenisi de skandalların içine çekerek şok etkisi yarattı.

Türk voleybolu, 2016 yılına hayal kırıklığı ile başladı. 2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, 8 ülke arasında 4. sırada yer alarak, olimpiyat biletini elinden kaçırdı.

Sporda 2016 yılının ilk ayında yaşanan gelişmeler şöyle:

2 Ocak:

-Fildişi Sahilli Futbol Milli Takımı'nın eski oyuncularından Steve Gohouri, Almanya'da ölü bulundu. Alman bölgesel lig takımlarından TSV Steinbach'da forma giyen 34 yaşındaki stoperin, son dönemde madde bağımlılığı bulunduğu belirtilirken, yaklaşık 3 haftadır da kayıp olduğu ifade edildi.

3 Ocak:

-37. Dakar Rallisi'nin Arjantin'deki özel etabında, X-Raid takımının Çinli kadın sürücüsü Guo Meiling'in yaptığı kazada 10 kişi yaralandı. Başkent Buenos Aires'teki 11 kilometrelik özel etapta, Dakar Rallisi'nde yarışan ilk Çinli kadın pilot unvanını alan Guo Meiling, otomobilinin kontrolünü kaybederek etabın 6,6'ncı kilometresinde seyircilere çarptı. 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası etap iptal edildi.

4 Ocak:

-Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2015 yılının en iyi 3. hakemi seçti. Lionel Messi, yılın en iyi oyun kurucusu, Luis Enrique de yılın en iyi teknik direktörü olarak belirlendi. IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 50 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 29. kez düzenlenen oylamada, 2015 yılının en iyi hakemi, teknik direktörü ve oyun kurucusu belirlendi. Oylamada 80 puan elde eden İtalyan Nicola Rizzoli, üst üste 2. defa yılın hakemi olarak gösterildi. İngiliz Martin Atkinson 72 puanla ikinci, Cüneyt Çakır ise 71 puanla üçüncü oldu.

6 Ocak:

-Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğindeki (FIFA) yolsuzluk operasyonu kapsamında Zürih'te gözaltına alınan başkan yardımcılarından Alfredo Hawit, yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmeyi kabul etti.

7 Ocak:

-Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Etik Kurulu, rüşvet ve doping soruşturması kapsamında, IAAF'in pazarlama bölümünün eski yöneticisi Papa Massata Diack, eski Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Valentin Balakhnichev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov'a ömür boyu, IAAF'in dopingle mücadele komisyonunun eski başkanı Gabriel Dolle'a ise 5 yıl men cezası verdi.

-Futboldan 8 yıl men cezası alan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak FIFA başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

-FIFA Acil Durum Komitesi, yolsuzluk operasyonu kapsamında, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'yi görevinden aldı. Ayrıca, Guatemala Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Brayan Jimenez gözaltına alındı

-Polonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lech Poznan'ın dört taraftarı, 2013'te Litvanya temsilcisi Zalgiris Vinius'e karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında hakaret içerikli pankart açtıkları gerekçesiyle birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8 Ocak:

-UEFA'nın 15. kez düzenlediği, futbolda yılın en iyi 11'i oylamasına göre futbolseverlerin "rüya" takımı, Manuel Neuer, Philipp Lahm, David Alaba, Franck Ribery (Bayern Münih), Sergio Ramos, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), Marco Reus (Borussia Dortmund) ve Mesut Özil'den (Arsenal) oluştu.

-Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Afrika'da 2015 yılının en iyi futbolcusu seçildi. Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerden teknik direktörlerin ve federasyon yetkililerin katıldığı oylamada, 143 puan toplayan Aubameyang, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü kazanan ilk Gabonlu oyuncu oldu.

9 Ocak:

-Voleybolda, 2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, üçüncülük maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu ve olimpiyatlara gitme şansını kaybetti. Ankara'da 4-9 Ocak tarihlerinde yapılan organizasyonun son gününde, final ve 3'üncülük maçları yapıldı. A Milli Takım, 8 ülkenin yer aldığı elemelerde, 4. sırada yer alarak, olimpiyat biletini elinden kaçırdı. Finalde Hollanda'yı 3-1 yenen Rusya, olimpiyatlara katılmaya hak kazanırken, 2. olan Hollanda işe 3. sırada yer alan İtalya, Mayıs ayında Japonya'da yapılacak dünya elemelerine katılma hakkı elde etti.

11 Ocak:

-Yılın futbolcusuna verilen FIFA Altın Top Ödülü'nü, Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi kazandı. FIFA tarafından 2015 yılının en iyilerinin belirlendiği FIFA Altın Top Ödülü gala töreni, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen FIFA Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu. 2009, 2010, 2011, 2012'nin ardından 5. kez ödüle layık görülen 28 yaşındaki Messi, 2008, 2013, 2014'te ödülü kucaklayan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo ve ilk kez 3 aday arasına giren Brezilyalı takım arkadaşı Neymar'ı geride bıraktı. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD Milli Takımı formasıyla 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kaldıran Carli Lloyd aldı.

13 Ocak:

-FIFA Acil Durum Komitesi, yolsuzluk operasyonu kapsamında, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'yi görevinden aldı. Ayrıca, Guatemala Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Brayan Jimenez gözaltına alındı.

14 Ocak:

-Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyon, atletizmdeki doping iddialarına ilişkin 89 sayfalık 2. raporunu yayımladı. Raporda, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahipliğine aday Türkiye'nin, dönemin Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack'ın desteğini, istenilen sponsorluk ücretini ödemediği için kaybettiği, olimpiyatları düzenleme hakkını kazanan Japonya'nın ise ödemeyi yaptığı ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl müsabakalardan men cezası alan 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'den, test sonuçlarının üstünü örtmek için para istendiği de yer aldı. Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'ın, Aslı'nın kulübünden 2 temsilciyle Monaco'da buluşarak önce 650 sonra 300 bin avro rüşvet istediği ancak teklifin reddedildiği kaydedildi.

Papa Massata Diack ile İstanbul'da gerçekleşen görüşmede ise Aslı'nın 100 ila 250 bin avro arasında bir meblağı ödemeye razı olduğu ve bunun 35 bin avrosunu da peşin olarak verdiği, raporda yer aldı.

-FIFA, reşit olmayan futbolcu transferinde kural ihlali yapan İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid kulüplerine 2 dönem transfer yasağı getirdi. FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki kulübün 18 yaşından küçük futbolcuların transferlerindeki ihlaller nedeniyle gelecek sezondan başlamak kaydıyla 2 dönem ulusal ve uluslararası düzeyde transfer yapması yasaklandı.

16 Ocak:

-37. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet kategorisinde ise Avustralyalı Toby Price şampiyon oldu.

-Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF), sistematik doping iddialarına dair rapor üzerine müsabakalardan men ettiği ve üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonu'nun yeni başkanı, Dmitri Şlyahtin oldu. Federasyon üyeleri, doping skandalı nedeniyle istifa eden yönetim kurulunun yeni üyelerini belirlemek için olağanüstü genel kurulda toplandı. Başkanlığa aday olan Samara Eyaleti Spor Bakanı Dmitri Şlyahtin, oy birliğiyle seçildi.

17 Ocak:

-İngiltere Birinci Futbol Ligi'ndeki (Premier Lig) 22. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Manchester United'in tek golünü atan Wayne Rooney, Premier Lig'de aynı takımda en fazla gol atan (176) oyuncu oldu. Eski rekor 175 golle Arsenalli Thierry Henry'e aitti.

18 Ocak:

-Teniste şike vasıtasıyla yüz binlerce dolar kazanan bahis şebekeleri bulunduğu, son 10 yılda dünya sıralamasında ilk 50'de bulunan 16 tenisçinin, şike yaparak maçtan çekildiği öne sürüldü. İngiliz yayın kurumu BBC ve ABD merkezli internet sitesi BuzzFeed'e ulaşan belgelere göre, Rusya ve İtalya'da, arasında grand slam turnuvası Wimbledon'ın da yer aldığı bazı tenis maçlarında yapılan şike vasıtasıyla yüz binlerce dolar kazanan bahis şebekeleri bulunduğu iddiası ortaya atıldı.

20 Ocak:

-Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisteki şike iddiaları nedeniyle 2 uluslararası Türk hakeme bir süredir görev vermediklerini açıkladı. Durmuş, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF), kendilerine yazı göndererek, uluslararası hakem S.A ve M.Ü'nün şikeye karıştıkları yönünde şüphe oluştuğunu bildirdiklerini belirterek, ITF'in iki hakeme ilişkin şüphe nedeniyle tahkikat yürüttüğünü kaydetti.

22 Ocak:

-Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklikleri kabul etti. Spor Toto Süper Lig'de 43 olan üst klasman hakem sayısı talimattaki değişiklikle yeni sezonda 22'ye, 84 olan yardımcı hakem sayısı ise 44'e indirildi.

24 Ocak:

-Basketbolda, Spor Toto All-Star 2016 karşılaşmasında Asya Karması, Avrupa Karması'nı 156-136 yendi. Ülker Sports Arena'da düzenlenen organizasyonda, maçın en değerli oyuncusu, 34 sayı 12 ribauntla oynayan Pınar Karşıyaka'dan Gabriel oldu.

28 Ocak:

-Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Bilyoner.com arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ismi, 2,5 sezonluğuna Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi oldu.

29 Ocak:

-Atletizmde Türkiye, tarihinde ilk kez 6 maratoncuyla olimpiyatlara katılım hakkı elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atletler Sultan Haydar, Nilay Ersun Esen, Meryem Erdoğan, Bekir Karayel, Serkan Kaya ve Ercan Muslu, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı. Milli takım böylelikle, olimpiyatlar için her ülkeye tanınan en fazla 6 kişilik kontenjanı doldurmuş oldu. Türkiye, tarihinde ilk kez olimpiyatlara maratonda tam kadro katılma hakkı kazandı.

31 Ocak:

-Uluslararası 34. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, İstanbul'da sona erdi. 2 gün süren organizasyonu 4 altın ve 5 bronzla tamamlayan Türkiye, topladığı 70 puanın arından averajla birinci oldu. Gürcistan aynı puanla ikinci sırada yer alırken, Kazakistan 38 puanla üçüncülüğü elde etti.