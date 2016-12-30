CANİK BELEDİYESPOR: 56 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 68

Canik Belediyespor: 56 - İstanbul Üniversitesi: 68
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, Duhan Köyiçi
Canik Belediyespor: Tuğba Taşçı 4, Miray Şahin Yıldırım 3, Murphy 17, Coulibaly 8, Mircheva 10, Babkina 14, Hülya Çoklar
İstanbul Üniversitesi: Şaziye İvegin Üner 6, White 17, Putnina 11, Gizem Yavuz 6, Cado 15, Hooper 13, Ayşe Okul
1. Periyot: 15-23
Devre: 37-39
3. Periyot: 49-53
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında, İstanbul Üniversitesi deplasmanda Canik Belediyespor'u 68-56 yendi.