HATAY BÜYÜKŞEHİR: 86 - MBK DOĞUŞ HASTANESİ: 73

Hatay Büyükşehir: 86 - MBK Doğuş Hastanesi: 73
Salon: Antakya
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Ozan Gönen, Kerem Yılmaz
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 9, Popovic 12, Snytsina 17, Stankovic 13, Devran Bostancı 2, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 15, Gamze Takmaz 12, Tuğba Oral 6
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 20, Aslı İnceer, Melis Talay 3, Rana Derin, Malashenko 15, Emel Türkyılmaz, Gülşah Akkaya 10, Moss 19, Ferda Yıldız 6
1. Periyot: 16-23
Devre: 34-36
3. Periyot: 62-51
Beş faulle çıkan: 31.09 Malashenko (MBK Doğuş Hastanesi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, MBK Doğuş Hastanesi'ni 86-73 yendi.