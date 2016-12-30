Prandelli, Valencia'da da tutunamadı!
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PRANDELLİ, VALENCİA'DA DA TUTUNAMADI!

Prandelli, Valencia'da da tutunamadı!

Galatasaray'da çalıştığı dönemde sarı-kırmızılılarda büyük çöküşe sebep olan Prandelli, Valencia'da da tutunamadı. İtalyan teknik adam 3 aydır çalıştırdığı kulbünden istifa etti.

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Galatasaray'da çalıştığı dönemde sarı-kırmızılılarda büyük çöküşe sebep olan Prandelli, Valencia'da da tutunamadı. İtalyan teknik adam 3 aydır çalıştırdığı kulbünden istifa etti.

İspanyada Valencia takımının küme düşme potasında bırakan teknik direktör Cesare Prandelli istifa etti. 90 gündür İspanyol kulübünü çalıştıran İtalyan teknik adam, akşam saatlerinde istifa ettiğini açıkladı.

İspanya La Ligada 16. haftanın sonunda Valencia 12 puan ile 17. sırada bulunuyor. Takımı ligin 8. haftasında devralan deneyimli çalıştırıcı, 8 haftalık periyot içinde sadece 1 galibiyet görebildi.

Prandelli Galatasarayda da kötü gidişinin ardından görevinden alınmıştı. Uzun süre takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, Valencia ile söz kesmişti.

 

 
 
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