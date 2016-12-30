HAMİT'LE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray yönetimi radikal kararlar almaya devam ediyor. Takımda beklentileri karşılayamayan oyuncular ile yollarını ayırmaya başlayan sarı kırmızılılar, Hamit Altıntop'un da sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.

Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan tecrübeli oyuncu ile görüşecek olan yönetim, yolları ayırma kararını iletecek.

Hamit Altıntop, yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk sebebiyle bir çok kez kadroda kendine yer bulamamıştı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.