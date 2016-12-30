Hamit'le yollar ayrıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

HAMİT'LE YOLLAR AYRILDI

Hamit'le yollar ayrıldı

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Hamit Altıntop ile yollar ayrıldı.

325 Okunma

Galatasaray yönetimi radikal kararlar almaya devam ediyor. Takımda beklentileri karşılayamayan oyuncular ile yollarını ayırmaya başlayan sarı kırmızılılar, Hamit Altıntop'un da sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.

Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan tecrübeli oyuncu ile görüşecek olan yönetim, yolları ayırma kararını iletecek.

Hamit Altıntop, yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk sebebiyle bir çok kez kadroda kendine yer bulamamıştı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 

ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor!
Galatasaray, PFDK'lık oldu
Galatasaray'da ikinci Grosskreutz vakası
Kaan Ayhan için Galatasaray açıklaması!
Ergin Ataman yeni hedef koydu!
Galatasaray Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿