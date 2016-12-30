Kayseri'den Barça'ya..
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KAYSERİ'DEN BARÇA'YA..

Kayseri'den Barça'ya..

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı. Demir'in Ocak ayında Barcelona'ya giderek Katalan kulübünün genç takımıyla idmanlara çıkacağı belirtildi.

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Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı. Demir'in Ocak ayında Barcelona'ya giderek Katalan kulübünün genç takımıyla idmanlara çıkacağı belirtildi.

Kayserispor U14 takımında oynayan 12 yaşındaki Emre Demir, Barcelona'nın Ocak ayındaki genç takım idmanlarına davet edildi. Genç futbolcunun Katalan kulübü tarafından 14 gün boyunca deneneceği öğrenildi.
Oyun stiliyle yerli Messi olarak lanse edilen futbolcunun Barcelona'nın alt yapı scout sistemi tarafından uzun süredir izlendiği de ifade edildi.

 İnternetteki videosu hayatını değiştirdi

Emre Demir'in oyun stiliyle ilgili videoların internetteki paylaşım sitelerinde yayınlanması hayatının akışını değiştirmişti. Stiliyle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'ye benzetilen Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, Kayserispor yöneticileriyle görüşmesinde dayalı döşeli evde oturma ve iş karşılığında oğlunun 5 yıllığına sarı kırmızılı formayı giymesi için imzayı atmıştı.

 
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