MUHARREM USTA'YA MEHMET EKİCİ UYARISI

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un 3 büyük takımına transferi gündemde olan Mehmet Ekici'yi satmaması konusunda Başkan Muharrem Usta'yı uyardı.
Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlunun görevde olduğu 2014-2015 sezonunda Almanyanın Werder Bremen takımından bordo-mavili kulübe transfer edilen Mehmet Ekicinin ara transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayın gündeminde olması nedeniyle, eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Muharrem Ustaya seslenerek, Ekicinin transferi konusunda talepte bulunmaları halinde oyuncuyu ikna etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetiminin aldığı oyunculara verdikleri paraların ortada olduğunu belirterek, Mehmet Ekici gibi bir oyuncuyu bugün başka bir kulüpten transfer etmeye kalksanız 5 milyon Eurodan kapıyı açarlar. Rakiplerinizden 3 takım bu oyuncunun peşinde. Oradan anlayın Mehmet Ekicinin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyor bu adamı. Demek ki kaliteli bir oyuncu ifadelerini kullandı.
Çocuğa istediği parayı verin
Mehmet Ekicinin bordo-mavili kulüpte kalması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, Oyuncu 2 milyon 200 bin Euro istiyor. Yönetim ise 1 milyon 700 bin Euro veriyor. Çocuğa istediği parayı verin. İmza parası verin. Trabzonsporda kalsın sonra 10 milyon Euroya satın. Eğer beceremiyorsanız da transferini yapan benim. Her zaman bu konuda hizmet etmeye hazırım. Buna rağmen rakiplerimiz olan 3 İstanbul takımına devre arasında para kazanacağım diye satarsanız Trabzonspora ihanet etmiş olursunuz dedi.
Dışarıdan böyle bir adam almanız zor
Bu konuda üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Mehmet Ekiciyi Trabzonspor elinde tutması gerekir. Benim dönemimde yurt dışından bir çok kulüp istedi ama ben onu vermedim. Trabzonspor iskelet kuracağım diyor. Mbiayı sattılar, şimdi de Mehmet Ekiciyi satarlarsa kiminle nasıl iskelet kuracaklar. Anadolu Kulüplerinden bur oyuncuya talip olduğunuz zaman kapıyı 3-4 milyon Eurodan kapıyı açıyorlar. Mehmet Ekicinin ayarında olmayan oyuncular. Onun kalitesinde bir oyuncu olsa zaten 3 tane takım peşine düşmez. Dışarıdan böyle bir adam almanız zor ifadelerini kullandı.