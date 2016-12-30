MUHARREM USTA'YA MEHMET EKİCİ UYARISI

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un 3 büyük takımına transferi gündemde olan Mehmet Ekici'yi satmaması konusunda Başkan Muharrem Usta'yı uyardı.

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un 3 büyük takımına transferi gündemde olan Mehmet Ekici'yi satmaması konusunda Başkan Muharrem Usta'yı uyardı.

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlunun görevde olduğu 2014-2015 sezonunda Almanyanın Werder Bremen takımından bordo-mavili kulübe transfer edilen Mehmet Ekicinin ara transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayın gündeminde olması nedeniyle, eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Muharrem Ustaya seslenerek, Ekicinin transferi konusunda talepte bulunmaları halinde oyuncuyu ikna etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetiminin aldığı oyunculara verdikleri paraların ortada olduğunu belirterek, Mehmet Ekici gibi bir oyuncuyu bugün başka bir kulüpten transfer etmeye kalksanız 5 milyon Eurodan kapıyı açarlar. Rakiplerinizden 3 takım bu oyuncunun peşinde. Oradan anlayın Mehmet Ekicinin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyor bu adamı. Demek ki kaliteli bir oyuncu ifadelerini kullandı.

Çocuğa istediği parayı verin

Mehmet Ekicinin bordo-mavili kulüpte kalması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, Oyuncu 2 milyon 200 bin Euro istiyor. Yönetim ise 1 milyon 700 bin Euro veriyor. Çocuğa istediği parayı verin. İmza parası verin. Trabzonsporda kalsın sonra 10 milyon Euroya satın. Eğer beceremiyorsanız da transferini yapan benim. Her zaman bu konuda hizmet etmeye hazırım. Buna rağmen rakiplerimiz olan 3 İstanbul takımına devre arasında para kazanacağım diye satarsanız Trabzonspora ihanet etmiş olursunuz dedi.

Dışarıdan böyle bir adam almanız zor

Bu konuda üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Mehmet Ekiciyi Trabzonspor elinde tutması gerekir. Benim dönemimde yurt dışından bir çok kulüp istedi ama ben onu vermedim. Trabzonspor iskelet kuracağım diyor. Mbiayı sattılar, şimdi de Mehmet Ekiciyi satarlarsa kiminle nasıl iskelet kuracaklar. Anadolu Kulüplerinden bur oyuncuya talip olduğunuz zaman kapıyı 3-4 milyon Eurodan kapıyı açıyorlar. Mehmet Ekicinin ayarında olmayan oyuncular. Onun kalitesinde bir oyuncu olsa zaten 3 tane takım peşine düşmez. Dışarıdan böyle bir adam almanız zor ifadelerini kullandı.