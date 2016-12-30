Valencia, Kocaman'ın kalbini alıyor!
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VALENCİA, KOCAMAN'IN KALBİNİ ALIYOR!

Valencia, Kocaman'ın kalbini alıyor!

Valencia'da takımın sağ beki Joao Cancelo'nun Barcelona başta olmak üzere bir çok ekibin takibinde bulunduğu, takımdan ayrılması durumuna karşılık alternatif isimler belirlendiği bildirildi.

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Valencia'da takımın sağ beki Joao Cancelo'nun Barcelona başta olmak üzere bir çok ekibin takibinde bulunduğu, takımdan ayrılması durumuna karşılık alternatif isimler belirlendiği bildirildi. Buna göre Nejc Skubic'i transfer listesinin en üst sırasına yazan İspanyol ekibi, ayrılık durumunda Kocaman'ın gözdesi için Konyaspor'un kapısını çalacak.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda Domzale takımında transfer edilen futbolcu için sadece 100 bin euro ödenmişti. 


Öte yandan Yeşil-beyazlıların Slovenyalı milli futbolcusunun dışında Chelseali Branislav Ivanovic ve Real Betisli Cristiano Piccini'nin de listedeki diğer adaylar olduğu belirtildi.  

 
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