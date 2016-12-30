AFRİKA KUPASI FENERBAHÇE'Yİ VURACAK

Afrika Uluslar Kupası'nda Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow da görev alacak. Başarılı oyuncu Süper Lig'de ilk 3 haftayı kaçırabilir.

14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow da görev alacak. Başarılı oyuncu Süper Lig'de ilk 3 haftayı kaçırabilir.

Senegal Milli Takımında forma giyen Moussa Sow, Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısında Fenerbahçeyi üç maç yalnız bırakabilir.

Gabonun ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupasında yer alan Senegal, sarı-lacivertli golcü oyuncu Moussa Sowu kadroda davet etti. Türkiyeden ayrıca Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspordan Lamine Gassama ve Osmanlıspordan Papa Ndiayeye Senegal Milli Takımı için ter dökecek. Senegalin çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda 4 futbolcu takımlarının ikinci yarının 3 maçında forma giyemeyecek.