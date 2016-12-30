AFRİKA KUPASI FENERBAHÇE'Yİ VURACAK

14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow da görev alacak. Başarılı oyuncu Süper Lig'de ilk 3 haftayı kaçırabilir.
Senegal Milli Takımında forma giyen Moussa Sow, Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısında Fenerbahçeyi üç maç yalnız bırakabilir.
Gabonun ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupasında yer alan Senegal, sarı-lacivertli golcü oyuncu Moussa Sowu kadroda davet etti. Türkiyeden ayrıca Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspordan Lamine Gassama ve Osmanlıspordan Papa Ndiayeye Senegal Milli Takımı için ter dökecek. Senegalin çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda 4 futbolcu takımlarının ikinci yarının 3 maçında forma giyemeyecek.