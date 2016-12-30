BURSASPOR'DA 5 İSİM YOLCU!

Bursaspor Kulübü, ligin ikinci yarısı için yapılacak transferlerle ilgili kararı verdi, 5 oyuncu gidecek, 4 oyuncu ise kadroya dahil edilecek.

Bursaspor Kulübü, ligin ikinci yarısı için yapılacak transferlerle ilgili kararı verdi, 5 oyuncu gidecek, 4 oyuncu ise kadroya dahil edilecek.

Bursaspor Kulübü, ligin ikinci yarısı için yapılacak transferlerle ilgili kararı verdi, 5 oyuncu gidecek, 4 oyuncu ise kadroya dahil edilecek.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu bugün Özlücede bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından, yeşil beyazlılarda kadrodan gidecek ve gelecek isimler netleşti.



Bursaspor Kulübü, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili etik olmayacağı gerekçesiyle bir açıklama yapmadı. Ancak sızan bilgilere göre A takımla birlikte çalışmalara katılan İsmail Can Çavuşluk, Bünyamin Kasal ile Bandırmaspora sezon başı kiralık olarak verilen ancak oynama şansı bulamaması nedeniyle geri alınan Emirhan Aydoğan, pilot takım Yeşil Bursaya kiralık olarak verildi.

Bursasporun Antalya Sidede 4 Ocak'ta başlayacak olan kampına, ülkesine kiralık olarak gönderilen Luis Advincula takıma katılacak. Yeşil beyazlılar, kadrosunu forvete sağ kanat, Emre Taşdemirin sezonu kapatması nedeniyle bir sol bek alacağı, son oyuncunun ise golcü olacağı belirtildi.