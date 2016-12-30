Karabükspor'da transfer çalışmaları
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KARABÜKSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Karabükspor'da transfer çalışmaları

Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünde ortaya konulan performansa göre takımda ihtiyaç duydukları bölgelere transfer yapacaklarını söyledi. 

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Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünde ortaya konulan performansa göre takımda ihtiyaç duydukları bölgelere transfer yapacaklarını söyledi. 

Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer konusunda teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin görüşlerinin çok önemli olduğunu, onların görüşleri doğrultusunda hareket edildiğini söyledi.

"Ligin ilk bölümünde eksik gördüğümüz ve sakatlık nedeniyle aksama yaşanan alanlara transfer yapılacak." diyen Tankut, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı ara transfer dönemi gelmeden başlattık. Ön görüşme imzaladığımız oyuncular oldu. Shakhtar Donetsk'ten forvet Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile ön protokol imzaladık. Bu oyuncular takımın devre arası kampına katılacak. Hocamızın istediği bir iki alan daha var. İmkanlarımız dahilinde çalışmalarımız devam ediyor." 

 

 
 
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