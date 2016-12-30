Krasnodar'ın yıldızı Çin'e gitti!
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KRASNODAR'IN YILDIZI ÇİN'E GİTTİ!

Krasnodar'ın yıldızı Çin'e gitti!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FK Krasnodar, yıldız oyuncusunu Çin'e sattı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FK Krasnodar, yıldız oyuncusunu Çin'e sattı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FK Krasnodar'ın yıldızı Akhmedov, Çin ekiplerindnen Shanghai SIPG'e transfer oldu

 
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