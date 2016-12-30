"2017'de de kendimi işime adayacağım"
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"2017'DE DE KENDİMİ İŞİME ADAYACAĞIM"

"2017'de de kendimi işime adayacağım"

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Fernandao, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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3 golle Menemen Belediyespor maçına damga vuran Brezilyalı golcü, karşılaşmanın ardından FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Gollerini adanmışlığa bağlayan Fernandao, “Mutluyum. Kendimi adamamın, çalışmanın meyvesidir bu 3 gol. Tanrı’ya şükürler olsun, tatil sonrası daha da odaklanmış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Sow’un röveşata golleri ve kendisinin bu akşamki röveşatası ile ilgili de, “Bu konuda yeteneklerimiz kıyas edilemez. O benim hocam olabilir. Böyle çok fazla golü var. Bende bu akşam ona benzer bir gol attım” diye konuştu.

Sakatlık süreci ve sonrası ile ilgili de golcü oyuncu, “Sakatlığımın bir gün geride kalacaktı. Fenerbahçe’de çok büyük forvetler var. Sahada olabilmenin tek yolu maksimumu vermek ve çok çalışmaktı. 2016 yılını iyi şekilde tamamladığımı düşüyorum” ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki 3. röveşata golü olduğunu söyleyen Fernandao, “2017'de de kendimi işime adayacağım. Zaferlerle dolu bir yıl olsun bizim için”

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