Menemen'de hedef TFF 1. Lig
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MENEMEN'DE HEDEF TFF 1. LİG

Menemen'de hedef TFF 1. Lig

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, hedeflerinin 1. Lig olduğunu söyledi.

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Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Bizim şimdiki hedefimiz ikini yarıya şampiyonluk için oynadığımız grupta mücadele sergilemek ve 1. Lig'e çıkmak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, evinde Menemen Belediyespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İzmir ekibinin Teknik Direktörü Suat Kaya, "Oyuncularla İzmir'deki maçtan sonra konuşmuştum. Dikkatiniz dağıldığında büyük takımların cezayı ağır kesebileceğini. 2-0 ile soyunma odasına girdik. İkinci yarı yaptığımız hamleler riske yönelikti. Bu sene oyuncularım tecrübelendi. Böyle turnuvaların nasıl oynanması gerektiğini öğrenmiş oldular. Bizim şimdiki hedefimiz ikini yarıya şampiyonluk için oynadığımız grupta mücadele sergilemek ve birinci lige çıkmak" diye konuştu. 

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