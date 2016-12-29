ÖMER FARUK VE NC STATE RAKİP TANIMIYOR

Ömer Faruk Yurtseven, NC Stateteki dördüncü maçında da sahadan zaferle ayrıldı.

Ömer Faruk Yurtseven, NC Stateteki dördüncü maçında da sahadan zaferle ayrıldı.

Yeni takımına git gide ısınan oyuncumuzun geldiğinden bu yana takımı maç kaybetmiş değil. Wolfpack, Ömerin ilk maçına çıkmadan iki maç öncesine dayanan galibiyet serisi altı maça çıktı.

NC State, Rider Broncs karşısında 99-71lik bir skor ve Harlem basketbolunu andıran üst üste smaçlarla zafer yürüyüşüne devam etti.

Takımından altı farklı ismin çift hanelere çıktığı maçta Ömer Faruk da ilk beşte çıkıp 21 dakika oynadığı maçta 11da 7yle 16 sayı atıp 5 ribaunt aldı.

NC State görece seviyesi düşük takımlar karşısında aldığı üst üste farklı galibiyetlerin ardından yeni yılla beraber daha üst düzey basketbol oynayan ACC ekipleri karşısına çıkmaya başlayacak.

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