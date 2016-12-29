"TOPU TRABZONSPOR'A VERDİK AMA..."

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kızılcabölükspor'un teknik direktörü Hasan Şermet, "Trabzonspor gibi bir takımdan puan aldığımız için mutluyuz." dedi.

Şermet, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, antrenörlük kursuna gittiği için takımla birlikte olamadığını, müsabaka için bugün Denizli'ye geldiğini söyledi.

Maç boyunca sabırlı oynamaya çalıştıklarını belirten Şermet, şöyle konuştu:

"İlk yarı bunu başardık ama talihsiz bir gol yedik. Rakibimize çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Duran top pozisyonuyla beraberlik golünü bulduk. Topu Trabzonspor'a verdik ama oyun olarak rakibimizin çok üstünlüğü yoktu. Trabzonspor gibi bir takımdan puan aldığımız için mutluyuz. Süper Lig'de oynayan oyuncular daha çabuk düşünüyor. Alt liglerdekiler ise daha yavaş oynuyor, bunun sıkıntısını yaşıyoruz."