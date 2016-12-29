Karabükspor'a ikinci Ukraynalı
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KARABÜKSPOR'A İKİNCİ UKRAYNALI

Karabükspor'a ikinci Ukraynalı

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Karabükspor ikinci imzayı attırdı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Daha önce Shakhtar Donetsk'ten 31 yaşındaki forvet oyuncusu Yevhen Seleznyov'u kadrosuna katmıştı. 

Transfer çalışmalarını hızlandıran Karadeniz ekibinde gün içerisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Karabükspor, D. Kiev'de forma giyen 29 yaşındaki kaleci Oleksandr Rybka ile ön protokol imzaladı. Ukraynalı kaleciyle resmi sözleşmenin ise 4 Ocak'ta imzalanması bekleniyor. 

Daha önce S. Donetsk forması da giyen Ukraynalı kaleci 5 sezonda Kiev formasıyla 43 maçta ilk 11 oynadı. Devler Ligi'nde ise hem Shakhtar Donetsk hem de D. Kiev formasıyla tam 10 maçta oynadı. 

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