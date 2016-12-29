GALATASARAY, 3 OYUNCUYLA YOLLARINI AYIRIYOR

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa süre kala yoğun günler geçiren Galatasaray'da 3 oyuncuyla yolların ayrılması kararı alındı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan görüşmelerin ardından, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Sigthorsson, Hamit ve Chedjou ile ikinci yarıda devam etmeyecek Galatasaray Kulübünün, konuyla ilgili açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Yasin ve Chedjou'ya ağır ceza

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün yapılan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya ağır bir ceza kesti.

Kulüp yetkilileri, yapılan toplantıda, bu oyunculara uygulanacak para cezasının 250 biner avro olmasının kararlaştırıldığını aktardı.