Amedspor bu yenilgiyi unutmak istiyor!
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AMEDSPOR BU YENİLGİYİ UNUTMAK İSTİYOR!

Amedspor bu yenilgiyi unutmak istiyor!

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Recep Bayık ise TFF 2. Lig'de iyi durumda olduklarını vurgulayarak, "Bu yenilgiyi unutup kendi hedefimize dönmeliyiz." dedi.

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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Recep Bayık ise TFF 2. Lig'de iyi durumda olduklarını vurgulayarak, "Bu yenilgiyi unutup kendi hedefimize dönmeliyiz." dedi.

Bayık, karşılaşmaya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlandık. Maça iyi başlamadık, erken yediğimiz 2 gol bizi oyun disiplininden kopardı, sonra da toparlayamadık. Böyle bir skor asla beklemi̇yorduk. Bu yenilgiyi unutup kendi̇ hedefi̇mi̇ze dönmeli̇yi̇z. Takım arkadaşlarım ve başta ben, bu skordan sorumluyuz. Özür diliyoruz. 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa yakınız. Bundan sonra tamamen oraya odaklanacağız ve hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız."

 
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