İşte Süper Lig takımlarının kamp programı
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İŞTE SÜPER LİG TAKIMLARININ KAMP PROGRAMI

İşte Süper Lig takımlarının kamp programı

Antalya'da takımların büyük çoğunluğunun tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi olacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümün sona ermesinin ardından, takımlar kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.

Süper Lig'de 18 kulübün 17'si, kamp çalışmalarını Türkiye'nin futbol turizmi merkezi olan Antalya'da gerçekleştirecek. Kamp çalışmaları için Antalya'da bulunmayacak olan tek kulüp Kayserispor ise, ikinci yarı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürecek.

Antalya'da takımların büyük çoğunluğunun tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi olacak.

Kulüplerin 17'sinden 15'i ligin ikinci bölümünün hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. 1 takım Side'de, 1 takım da Alanya'da kamp çalışmalarını sürdürecek.

Son yıllardaki kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren Bursaspor, bu sezon da aynı yeri tercih etti. Ligin yeni takımlarından Alanyaspor da Alanya'dan ayrılmayacak.

Antalya'ya en geç Fenerbahçe gelecek

Süper Lig'in 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kamp için Belek'i tercih eden kulüpler arasında yer alıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 6'şar gün, Galatasaray ise 4 gün Belek'te kalacak.

2 Ocak'ta Belek'te toplanacak siyah-beyazlılar, 8 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak ve bu karşılaşmadan sonra İstanbul'a dönecek.

Antalya'ya diğer takımlardan daha geç gelecek Fenerbahçe ise 6 Ocak'ta kampa girecek. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek.

Antalya'da 4 gün kalacak Galatasaray ise 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

Lider Medipol Başakşehir'in programı

Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümünü lider tamamlayan Medipol Başakşehir 3-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

Turuncu-lacivertliler, 8 Ocak Pazar günü Arnavut ekibi Kukesi ile bir hazırlık maçı yapacak. 

İlk Antalya yolcusu Çaykur Rizespor

İkinci yarı çalışmaları için Antalya'da kampa en erken girecek kulüp Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor olacak.

Yeşil-mavililer, 1 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve çalışmalarını 12 Ocak'a kadar burada sürdürecek.

Belek'te en uzun kalacak kulüpler 11'er günle Çaykur Rizespor ve Adanaspor olurken, en az kalacak kulüp ise 4 günle Galatasaray.

Takım adı Kamp yeri Kamp tarihi
Medipol Başakşehir Belek 3-10 Ocak
Beşiktaş Belek 2-8 Ocak
Galatasaray Belek 4-8 Ocak
Fenerbahçe Belek 6-12 Ocak
Bursaspor Side 4-10 Ocak
Osmanlıspor Belek 5-12 Ocak
Atiker Konyaspor Belek 3-11 Ocak
Gençlerbirliği Belek 3-13 Ocak
Antalyaspor Belek 2-10 Ocak
Akhisar Belediyespor Belek 3-13 Ocak
Kardemir Karabükspor Belek 3-10 Ocak
Kasımpaşa Belek 2-12 Ocak
Trabzonspor Belek 2-12 Ocak
Aytemiz Alanyaspor Alanya 4-10 Ocak
Çaykur Rizespor Belek 1-12 Ocak
Kayserispor Kayseri'de kalacak -
Gaziantepspor Belek 2-12 Ocak
Adanaspor Belek 2-13 Ocak
 
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