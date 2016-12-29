İşte Carlos Tevez'in yeni takımı
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE CARLOS TEVEZ'İN YENİ TAKIMI

İşte Carlos Tevez'in yeni takımı

Çin ekibi Shanghai Shenhua, Boca Juniors'tan Arjantinli golcü Carlos Tevez'i transfer etti.

275 Okunma

Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü futbolcu Carlos Tevez'i kadrosuna kattı.

Shanghai Shenhua Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Tevez'in transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olaak

Arjantin basınında Tevez'in bonservisi için Boca Juniors'a 10 milyon dolar ödendiği iddia edildi. Shanghai Shenhua'dan yıllık 42 milyon dolar kazanacak Arjantinli futbolcunun, dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olacağı da öne sürüldü.

Boca Juniors'ın yanı sıra Brezilya'da Corinthians, İngiltere'de West Ham United, Manchester United, Manchester City ve İtalya'da Juventus formaları giyen Tevez, Arjantin Milli Takımı'nda çıktığı 76 maçta 13 gol attı.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta da oynayan Senegalli Demba Ba, Kolombiyalı Fredy Guarin ve Giovanni Moreno ile Nijeryalı Obafemi Martins gibi isimlerin forma giydiği Shanghai Shenhua, geçen sezon Çin Süper Lig'de 48 puanla 4. sırayı almıştı.

ETİKETLER
Şanlıurfaspor - Osmanlıspor maçının ardından
Osmanlıspor, Şanlıurfa'da çok rahat: 0-3
1
Özat: "Mutlaka 1-2 oyuncuya ihtiyaç var"
Gençlerbirliği 6 farkla liderliğini perçinledi
Kadın Milli Takımı Serdar Eler'e emanet...
Gençlerbirliği'nde ilk yarının enleri...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿