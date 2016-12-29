TRABZONSPOR'DA EMMANUEL MAS SESLERİ

Trabzonspor Emmanuel Mas’ın transferinde son aşamaya geldi. Bordo mavililerin Arjantin Ligi’nde top koşturan futbolcu ile anlaştığı belirtiliyor.
Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde hareketli günler yaşanıyor.
Savunmasını güçlendirmek için harekete geçen Trabzonspor'un 27 yaşındaki sol bek Emmanuel Mas ile görüştüğü biliniyordu.
Arjantin ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor Arjantin Ligi’nde San Lorenzo’da forma giyen Mas ile anlaştı.
Trabzonspor'un, Mas'ın ekonomik haklarının yüzde 75'ini elinde bulunduran San Lorenzo'ya 2 milyon dolar ödeyeceği ve San Lorenzo'nun sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı belirtiliyor.