Darüşşafaka Doğuş'un rakibi Barça
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DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ'UN RAKİBİ BARÇA

Darüşşafaka Doğuş'un rakibi Barça

Darüşşafaka Doğuş, Barcelona Lassa'ya konuk oluyor.

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Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında 30 Aralık Cuma günü İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Organizasyondaki son 3 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuran yeşil-siyahlılar, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacağı Katalan ekibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı normal sezonun ilk yarısındaki son mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

Darüşşafaka Doğuş, geride kalan 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, 6 galibiyet ve 8 yenilgi alan Barcelona Lassa ise averajla 10. sırada bulunuyor.

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