ÜSTÜNDAĞ'DAN VOLEYBOLDA 2016 DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dünyanın en iyi antrenör ve sporcularının Türk takımlarında görev yaptığını söyledi.

AA'ya 2016 yılını değerlendiren Üstündağ, "15 Temmuz sürecinin yaşanması, sadece Türk voleybolunu değil tüm branşları, halkımızı, ekonomiyi, her şeyimizi etkiledi." dedi.

"Yılın en önemli başarısı..."

Sportif anlamda iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Üstündağ, "Türk voleybolu her yıl üzerine koyarak, ivme yakalayarak ilerliyor. Bu yıl A Milli Bayan Takımımız, Montrö Volley Masters Turnuvası'nda üçüncü oldu. A Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi yılın en önemli başarısıydı." diye konuştu.

A Milli Kadın Takımı'nın, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılamadığını ancak Rio'da forma giyen oyunculardan yaklaşık 20'sinin Türk liglerinde oynadığını dile getiren Üstündağ, "Efeler ve Sultanlar Ligi'nde yer alan oyuncuların sayısına baktığımızda bir çoğunun olimpiyatlarda görev yaptığını görüyoruz. Hatta VakıfBank'ta forma giyen Ting Zhu en değerli oyuncu seçildi. Voleybolda dünyanın en iyileri Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Milli takımların alt yaş gruplarında da başarılar elde edildiğini anlatan Üstündağ, şöyle konuştu:

"Küçük kızlar, genç bayanlar, küçük erkekler ve genç erkeklerde Balkan şampiyonlukları elde ettik. Kulüp bazında baktığımızda Eczacıbaşı VitrA'nın son iki yıldır elde ettiği dünya şampiyonluğu, VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de yer alması, VakıfBank'ın Avrupa ikinciliği, Fenerbahçe'nin Avrupa üçüncülüğü, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası'nda, Trabzon İdman Ocağı'nın da Challenge Kupası'nda 2. olması önemli başarılar. Çok da kötü bir yıl geçirmedik. Özellikle Anadolu'dan gelen bir takımın 1. lige çıktıktan hemen sonra Avrupa kupasına gitmesi ve final oynaması çok önemli bir başarıydı."

Üstündağ, Kadın Milli Takımı'nın olimpiyatlara katılamamasına ilişkin, "Öz eleştiriye her zaman açık bir insan oldum. Nerede hata yaptık, bunları görmek önemli. Olimpiyat elemelerinde İtalyanlara 3-2 kaybettiğimiz maçta 2 sayı lehimize olsa, olimpiyatlara biz gidiyorduk ama sporun içinde bunlar var. Tabii iş oraya kalmamalıydı. Son sayıdan kritik yapacak durumda değiliz. Önceki maçları iyi değerlendirecektik. Neticede gidebildik mi, gidemedik." değerlendirmesinde bulundu.

Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, 14-19 yaş arası gençlerin en çok yapmak istedikleri takım sporu sıralamasında voleybolun açık ara birinci olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Bu bizim için çok önemli. Federasyon olarak başlattığımız Fabrika Voleybol projesinde bu yıl sayıyı artırdık. Önümüzdeki 4 yılda mümkünse bunu 81 ile yaymak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde voleybola bakış açısında bir ivme yakaladıklarını belirten Üstündağ, "Dünyanın, Avrupa'nın en iyi antrenörleri, sporcuları Türk takımlarında görev yapıyor. Türk voleybolunda kalite açısından çok önemli mesafe aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Mehmet Akif Üstündağ, "2017 yılı umarım, 2016 gibi bir yıl olmaz. 2017'de lanetlediğimiz terörün bitmesini, huzurun, güven ortamının oluşmasını, sportif başarının üst seviyelerde olmasını, ülkem adına, sağlıklı, sıhhatli, annelerin gözyaşı dökmediği, ocaklara ateşin düşmediği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devletimize milletimize başarı dolu bir yıl diliyorum." diye görüş belirtti.

Türkiye, kadınlarda 12, erkelerde 24. sırada

TVF'den alınan bilgilere göre Türkiye, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliğinin (FIVB) 2016 dünya sıralamasında, kadınlarda, bir önceki yıla göre 2 basamak gerileyerek 12'nci olurken erkeklerde ise 24. sıradaki yerini korudu.

Milli takımlar, CEV Avrupa sıralamasında ise kadınlarda 5, erkeklerde 15. sırayı elde etti. CEV'in kulüp başarılarına göre oluşturduğu sıralamada ise Türkiye, kadınlarda birinci olurken, erkeklerde 3. sıraya yerleşti.

A Milli Kadın Takımı, Montrö Volley Masters Turnuvası'nda üçüncü, A Milli Erkek Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı FIVB Dünya Ligi'nde, 2. kategoride 4'üncü oldu. A Milliler ayrıca, 2017 Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Altyapılarda küçük kızlar, genç kadınlar, küçük erkekler, genç erkekler Balkan şampiyonlukları kazanıldı.

Kulüp bazında ise Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, Eczacıbaşı VitrA birinci, VakıfBank 3. oldu. Eczacıbaşı VitrA, üst üste iki kez şampiyon olan tek takım unvanını aldı.

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, VakıfBank ikinci, Fenerbahçe Grundig üçüncü, CEV Voleybol Kupası'nda Galatasaray Daikin ikinci, CEV Challenge Kupası'nda Trabzon İdman Ocağı ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor da üçüncü oldu.