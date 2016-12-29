SAMSUN YENİ STAT İÇİN GÜN SAYIYOR

33 bin 919 seyirci kapasiteli stadın çatısı ve dış kaplaması ile saha zeminine çim ekimi tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Karadeniz Bölgesi'nde inşa edilenler arasında bulunan Samsun'daki statta sona yaklaşıldı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan, 140 bin metrekarelik alana sahip stadın temeli 4 Ağustos 2013'te atıldı. 33 bin 919 seyirci kapasiteli stadın çatısı ve dış kaplaması ile saha zeminine çim ekimi tamamlandı.

Çimleri alttan ısıtmalı olacak statta alışveriş merkezi, localar, restoranlar, amatör kulüplere tahsis edilecek antrenman sahaları ve ofisler bulunacak.

Barcelona'nın maçlarını oynadığı Nou Camp Stadı örnek alınarak 50 olan turnike sayısı 72'ye çıkartılan stadyumun böylece 15 dakika içinde boşaltılabilmesi amaçlanıyor.

Tutu: "İki ay içinde çok güzel bir stat ortaya çıkacak"

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, AA muhabirine, Samsunspor'un yeni stadının muhteşem olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yeni inşa edilen diğer statlarından aşağı kalmayan bir tesis yapıldığını vurgulayan Tutu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da stadyumun yapımıyla yakından ilgilendiğini aktardı.

Bakan Kılıç ve stat inşaatında çalışanlara teşekkür eden Tutu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni stadımız ligin 2. devresinin ilk 2 haftasına yetişmeyebilir ama sonraki haftalarda maçlarımızı orada oynamayı planlıyoruz. Çim çalışması bitti. İhtiyacımız olursa hibrit çime çevrilecek ancak şimdilik bir sıkıntısı yok. Önümüzdeki günlerde alttan ısıtma da başlayacak. Tribünlere koltuklar yerleştiriliyor. İki ay içinde çok güzel bir stat ortaya çıkacak. Kulübümüzü maddi olarak da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Çatısı, Karadeniz dalgasını yansıtacak

Stadın inşasını üstlenen yüklenici firmada şantiye şefliği yapan tekniker Özlem Demir ise Karadeniz dalgalarını yansıtacak stadyumun Türkiye'de tek olacağına dikkati çekti.

Bunun için çatıya dalga şeklinde eğim verildiğine işaret eden Demir, yüksek bir noktadan bakıldığında dalgalanmanın net şekilde görüldüğünü anlattı.

Stadın çatı, kaplama ve çim ekimin tamamlandığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Akıllı bir stat inşa ettik. Çimlerin zarar görememesi için güneş ışınlarının sahaya geliş açısı hesaplandı. Çimleri korumak için özel levhalar kullandık. Ayrıca Hollanda'dan getirdiğimiz cihazla suni ışıkla çimlerin kök salması ve güçlendirme çalışması yapıyoruz. Tribünlerle ilgili de ayrıntılı şekilde çalışıyoruz. Koltukların yüzde 60'ını yerleştirdik. Önümüzdeki 2 hafta içinde tamamını bitireceğiz. Seyircilerin ısınması için üstten ısıtıcı yerleştireceğiz. Stadın içi ile dışı arasında 10 derece ısı farkı olacak."

Futbolcular da düşünüldü

Statta soyunma odalarında oyuncuların rahatlığı için her türlü konforu düşündüklerinin altını çizen Demir, "Takımlar, soyunma odasının kapısına kadar otobüsle gelecek ve direkt soyunma odasına girecek. Futbolcuların soyunma odasında rahat olması için koltuk, dolap ve duş yerlerini özenle hazırlıyoruz." diye görüşlerini aktardı.

Demir, stadın içinde çok fazla iş kalmadığını, çevre düzenleme çalışmasına başladıklarını sözlerine ekledi.