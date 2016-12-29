SON 11 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 12 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, performansıyla son 11 sezonun gerisinde kaldı.

1973-1974 sezonunda ilk defa yükseldiği Süper Lig'de bu yıl 21. kez mücadele eden sarı-kırmızılılar, ligin ilk 16 haftalık bölümünde taraftarının yüzünü güldüremedi.

Süper Lig'de 2004-2005 ile 2013-2014 sezonları arasında aralıksız mücadele eden, 2014-2015 sezonunda ise TFF 1. Lig'de yer alan Kayserispor, bir yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de son iki sezondur bir türlü istediği performansı gösteremedi.

Son 11 sezonun en kötü performansı

Sezona Hakan Kutlu yönetiminde başlayan daha sonra 14. haftadan itibaren altyapı sorumlusu Ertuğrul Seçme ile yola devam eden Kayseri temsilcisi, Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü küme düşme hattının içinde tamamladı.

Lige verilen araya 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi alarak giren Kayserispor, Süper Lig'deki son 11 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2004-2005 sezonunda 16 haftalık dönemi 11 puanla geçmişti.

İç sahada en başarısız ekip

Kayserispor, 16 haftalık bölümde iç sahada 18 takım arasında en az puan toplayan ekip oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 16 haftada sahasında yaptığı 8 maçta hanesine 7 puan yazdırabildi. Kayseri temsilcisi, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

En istikrarlı futbolcular Welliton ve Kana Bıyık

Kayserispor'da geride kalan 16 haftada en uzun süre görev alan oyuncular golcü Welliton ile savunmacı Kana Bıyık oldu.

Sezon başında takıma katılan Welliton ile Kana Bıyık, 16 karşılaşmada bin 391'er dakika sahada kalma başarı gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Welliton ile Kana Bıyık'ı, 16 maçta bin 348 dakika forma giyen orta saha oyuncusu Deniz Türüç takip etti.

22 futbolcu forma giydi

Kayserispor'da teknik direktörler, 16 haftalık bölümde kadroda yer alan 26 futbolcudan 22'sine şans verdi.

Kayseri temsilcisinde ligde Devlet Karataş, Vedat Karakuş, Kerim Can Güzeldal ve Erdem Onur Beytaş ise forma şansı bulamadı.

En golcü Welliton

Sezon başında Mersin İdmanyurdu'ndan transfer edilen Welliton, Kayserispor'da en skorer oyuncu olarak dikkati çekti.

16 haftada kaydettiği 14 golle ligin en az fileleri havalandıran ekiplerinden biri olan sarı-kırmızılı takımda Brezilyalı Welliton, 7 gol kaydetti. Welliton'u 4 golle Deniz Türüç takip etti.

En hırçın Sow

Kayserispor'da 16 haftalık dönemde orta saha oyuncusu Samba Sow, en hırçın futbolcu olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı oyuncular 16 hafta boyunca 3 kırmızı, 44 sarı kart gördü. Sow, 1 kırmızı 5 sarı kartla takımın en fazla kart gören oyuncusu oldu.