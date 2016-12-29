GOL YÜKÜNÜ SOW VE VAN PERSİE ÇEKTİ

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 16 haftalık ilk bölümü sona ererken, Fenerbahçe'de Moussa Sow ile Robin van Persie, attıkları gollerle ön plana çıktı.

Süper Lig'de 16 hafta süren sezonun ilk bölümünü 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamlayan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk bölümünde rakip filelere 34 gol gönderirken, kalesinde 12 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, yaptığı 16 maçın 12'sinde en az bir gol bulurken, 4 karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertliler, 6 mücadelede ise rakiplerine gol fırsatı vermedi.

En golcü Sow

Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde en golcü isim, Senegalli futbolcu Moussa Sow oldu.

Süper Lig'de 12 maçta forma giyen deneyimli golcü, attığı 7 golle takımının skor yükünü sırtladı. Sow'u 12 karşılaşmada attığı 6 golle Hollandalı Robin van Persie takip etti.

Bu oyuncuların ardından üçer golü bulunan Emmanuel Emenike ile Aatif Chahechouhe geldi.

13 farklı futbolcu gol attı

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde atılan 34 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, Robin Van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Aatif Chahechouhe, Martin Skrtel, Josef de Souza, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Alper Potuk, Jeremain Lens, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı ve Jose Fernandao ile skor üretti.

Fenerbahçe'nin attığı bir golü ise Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk, kendi kalesine gönderdi.

Gol sayıları

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde gol atan futbolcular şöyle:

Futbolcu Maç sayısı Toplam dk. Gol Moussa Sow 12 727 7 Robin van Persie 12 686 6 Emmanuel Emenike 10 630 3 Aatif Chahechouhe 8 382 3 Jose Fernandao 5 169 2 İsmail Köybaşı 6 303 2 Ozan Tufan 8 486 2 Jeremain Lens 10 727 2 Josef de Souza 14 1260 2 Mehmet Topal 13 1124 1 Alper Potuk 14 870 1 Simon Kjaer 14 1208 1 Martin Skrtel 15 1329 1

Gol ve dakika aralıkları

Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 16 karşılaşmada on beşer dakikalık bölümlere bakıldığında, en çok golü 31 ile 45. dakikalar arasında attı.

Sarı-lacivertliler, 31 ile 45. dakikalar arasında 9 kez fileleri havalandırırken, 16-30 ve 76-90 dakika aralığında sekizer kez gol sevinci yaşadı. 46-60 ve 61-75. dakikalar arasında dörder gol atan Fenerbahçeli futbolcular, en az golü 1 kez ile ilk 15 dakikada kaydetti.

Fenerbahçe, kalesinde en çok golü ise 3 kez ile maçların son 15 dakikasında gördü. 1-15, 16-30, 31-45 ve 46-60. dakikalar arasında ikişer gole engel olamayan sarı-lacivertli ekip, 61-75. dakika arasında sadece 1 gol yedi.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon dakika aralıklarına göre attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

Dakika aralığı Attığı Yediği 1 - 15 1 2 16 - 30 8 2 31 - 45 9 2 46 - 60 4 2 61 - 75 4 1 76 - 90 8 3

Gollere yabancı ambargosu

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon rakip filelere gönderdiği gollerin büyük çoğunluğunda yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 13 oyuncusu gol sevinci yaşayan Fenerbahçe'de sadece 4 yerli futbolcu bu mutluluğu tattı. Fenerbahçeli futbolcular, bu sezon 34 gol atarken, bu gollerin 6'sı yerli oyuncuların ayağından geldi. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ile Ozan Tufan ikişer, Mehmet Topal ve Alper Potuk da birer kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli yabancı futbolcular ise rakip filelere 27 gol gönderdi.

Savunma ve orta saha futbolculardan 10 gol

Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 34 golün 10'unda savunma ve orta saha futbolcularının imzası var.

Sarı-lacivertli ekipte orta saha oyuncuları Ozan Tufan ve De Souza ikişer, Alper Potuk, Mehmet Topal birer kez gol sevinci yaşadı. Savunmacılardan ise İsmail Köybaşı iki, Kjaer ve Skrtel de birer golle takıma katkıda bulundu.

Derbilerde gol yemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı derbi maçlarda gol yemedi.

Ligin 11. haftasında Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayan sarı-lacivertli takım, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Ligin 13. haftasında ise Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 0-0 beraberlikle tamamladı.