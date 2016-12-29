MAİGA İSPANYA YOLUNDA

Galatasaray'ın bir süredir denemeye aldığı ancak sözleşme için karar veremediği Malili genç oyuncu Sidiki Maiga'nın da, İspanya yolunda olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin denemek için İstanbul'a çağırdığı ve yaklaşık iki haftadır 21 yaş altı takımıyla idmana çıkardığı Maiga'da beklenen olmadı.

Galatasaray yönetimi yaptığı toplantıda transferleri görüşürken, Malilli oyuncu hakkında karar çıkmadı. Teknik heyetin beğendiği Maiga, bu gelişmeler üzerine İstanbul'dan ayrılma kararı aldı.

Ülkesine dönmeye hazırlanan genç oyuncuyu Malaga ve Granada kulüplerinin imzaya çağırdığı öne sürülüyor. Maiga'yı, CSKA Moskova, Porto ve Amerika Ligi takımlarının da istediği öğrenildi.

Real Madrid'in de denemek istediği 18 yaşındaki Malili oyuncunun kariyeri için İspanya'yı tercih ettiği ve buradaki takımlarla görüşeceği bildiriliyor.