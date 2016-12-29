Gençlerbirliği 6 farkla liderliğini perçinledi
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GENÇLERBİRLİĞİ 6 FARKLA LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Gençlerbirliği 6 farkla liderliğini perçinledi

Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Amedspor'u ağırladı. Gençlerbirliği, Diyarbakır ekibini 6-0 yenerek gruptaki liderliğini perçinledi.

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Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Amedspor'u ağırladı. Gençlerbirliği, Diyarbakır ekibini 6-0 yenerek gruptaki liderliğini perçinledi.

Karşılaşmayı maraton tribününde yaklaşık 200 Gençlerbirliği, saatli kale arkasında da yaklaşık 250 Amedsporlu taraftar, maçı taki etti.

Hekemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mehmet Metin, Mustafa Kürşat Filiz

Gençlerbirliği: Taha Demirtaş - Ahmet Oğuz, Ferhat Görgülü, Kulusic, Halil İbrahim - Scekic, Kamal Issah - Serdarcan Eralp, Owusu, Milinkovic- Muriç

Yedekler: Hopf, Uğur Çiftçi, Mahmut Bilir

Teknik Sorumlu: Ümit Özat

Amedspor: Serkan İpek - Abdullah Çetin, Kamil İçer, Şevket Güngör, Oğuz Çetinkaya - Mehmet Sıddık, Ercan Çapar - Mahsur Çalar, Yusuf Yağmur, Tekin Adar - Emre Tekin Pınar

Yedekler: Levent Taşkın, Koray Şanlı, Ercüment Balıkçı, Erhan Eren, Ahmet Güven, Sertaç Eren, Hakan Ateş

Teknik Sorumlu: Recep Bıyık

Sar Kart: Tekin Adar 28', Mahsur Çalar 29 ' (Amedspor)

Maç Anlatımı:

GOOOL: Dk 1: Kaleci Taha'nın uzun vuruşunda, topu önünde bulan Milinkovic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sırp oyuncu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.

GOOL: DK 12: Serdarcan Eralp'ın pasında ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Milinkovic, düzgün bir vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.

GOOOL: DK 15: Milinkovic ceza alanına girerken Amedsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza alanının hemen önünden kullanılan frikikte, Ahmet Oğuz net bir vuruş yaparak kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.

DK 28: Ceza alanı içine giren Vedat Muric'i Amedspor'dan Tekin Adar yaptığı sert müdahale ile düşürdü. Hakem, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

DK 28: Penaltı kararına itirazlarını sürdüren Mahsur Çalar, hakemden sarı kart gördü.

DK 31: Penaltı kaçtı: Vedat Muric'in kullandığı penaltı, açık farkla kalecinin sağından dışarı çıktı.

DK 36: Milinkovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vurduğu kaleciden döndü. Son çizgiye yönelen topa tekrar yönelen Milinkovic'in güzel ortasında Serdarcan'ın volesi dışarı çıktı.

İlk yarı sonucu: 3-0

GOOOL: DK 47: Ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Owusu'nun sert vuruşu ağlarla buluştu ve fark 4'e çıktı. Owusu'nun Gençlerbirliği formasıyla ilk golü oldu.

DK 55: İlk oyuncu değişikliği Gençlerbirliği'nden geldi. İkinci golün asistin yapan Serdarcan Eralp, oyundan çıkarken yerine Mahmut Bilir girdi.

DK 59: Amedspor'da Emre Tekin Pınar oyundan çıkarken yerine Ahmet Güven girdi.

GOOOL: DK 60:  Kaleye yaklaşık 25 metreden frikiği kullanan Ahmet Oğuz, sert ve etkili bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu 5-0'a getirdi. Ahmet Oğuz, kendisinin ikinci golünü de frikikten atmış oldu.

DK 63: Amedspor'da ikinci oyuncu değişikliği de yapıldı. Tekin Adar oyundan çıkarken oyuna Ercüment Balıkcı girdi.

DK 64: Sağ taraftan Ahmet Oğuz'un açtığı ortada, Muric altpasta iyi bir vuruş yapamadı.

DK 68: Amedspor'da Abdullah Çetin'in yaklaşık 40 metreden yaptığı vuruşu Taha, topu yumruklayarak kornere çeldi. Kullanılan kornerden sonuç alınamadı.

DK 75: Amedspor son oyuncu değişikliğini yaptı. Sarı kartı olan Mansur Çalar oyundan çıkarken, yerine Koray Şanlı girdi.

GOOOL: DK 82: Ceza alanına seri adımlarla giren Vedat Muric'in vuruşu, kaleci Serkan İpek'ten döndü. Seken topa yeniden hareketlenen Muric, topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı.

Maç sonucu: 6-0

 
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